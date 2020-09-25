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MotoGP / Katalonya GP / Antrenman raporu

Barcelona MotoGP 1. antrenman: Quartararo rahat şekilde lider

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Barcelona MotoGP 1. antrenman: Quartararo rahat şekilde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Barcelona'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.

MotoGP'de üçlü yarışın sonuncusu Barcelona'da yapılıyor ve ilk antrenman seansında Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo'nun üstünlüğü vardı.

Fransız sürücü bu hafta sonu hastalıklarla mücadele ediyor, ancak seansın başında 1:41.551 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:41.377'e çekti.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales 1:41.272 yaparken, sonrasında 1:41.105'lik bir zaman turu ortaya koymayı başardı.

Ancak son sözü söyleyen isim önce 1:40.872, sonra 1:40.584 ve ardından da 1:40.431 yapan Quartararo söyledi.

Fransız sürücü böylelikle hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Quartararo'nun en yakın takipçisi Ducati fabrika takımı sürücüsü Dovizioso'ydu. İtalyan sürücü, arka tarafta yumuşak lastiği kullandığı turda 1:40.861 yaptı ve ikinci oldu.

Beşinci virajda kaza yapan Suzuki sürücüsü Joan Mir, buna rağmen 1:41.060 yaptı ve seansı üçüncü sırada bitirdi.

Vinales damalı bayrağı, Aleix Espargaro'nun Aprilia'sının 0.045 saniye önünde görürken, ilk altıyı Franco Morbidelli tamamladı.

Bu hafta sonu iyi bir sonuç almayı hedefleyen Alex Rins yedinci olurken, Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi sekizinci ve en iyi Honda sürücüsü olan Cal Crutchlow dokuzuncu oldu.

İlk onu Miguel Oliveira tamamladı.

KTM fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro 1.4 saniye geride ancak 16. olabilirken, Francesco Bagnaia 15. ve takım arkadaşı Jack Miller 18. oldu. 

Danilo Petrucci ise kendisine 19. sırada yer buldu.

Honda fabrika takımı sürücüleri Stefan Bradl ve Alex Marquez sırasıyla 17. ve 20. oldular.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'40.431  
2 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'40.861 0.430
3 Spain Joan Mir Suzuki 1'41.060 0.629
4 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'41.105 0.674
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'41.195 0.764
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'41.219 0.788
7 Spain Alex Rins Suzuki 1'41.316 0.885
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'41.536 1.105
9 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'41.549 1.118
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'41.592 1.161
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'41.609 1.178
12 France Johann Zarco Ducati 1'41.625 1.194
13 Spain Iker Lecuona KTM 1'41.640 1.209
14 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'41.643 1.212
15 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'41.790 1.359
16 Spain Pol Espargaro KTM 1'41.833 1.402
17 Germany Stefan Bradl Honda 1'41.969 1.538
18 Australia Jack Miller Ducati 1'42.026 1.595
19 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'42.059 1.628
20 Spain Alex Marquez Honda 1'42.061 1.630
21 South Africa Brad Binder KTM 1'42.335 1.904
22 Spain Tito Rabat Ducati 1'42.992 2.561
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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