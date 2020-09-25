Barcelona MotoGP 1. antrenman: Quartararo rahat şekilde lider

MotoGP'de üçlü yarışın sonuncusu Barcelona'da yapılıyor ve ilk antrenman seansında Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo'nun üstünlüğü vardı.

Fransız sürücü bu hafta sonu hastalıklarla mücadele ediyor, ancak seansın başında 1:41.551 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:41.377'e çekti.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales 1:41.272 yaparken, sonrasında 1:41.105'lik bir zaman turu ortaya koymayı başardı.

Ancak son sözü söyleyen isim önce 1:40.872, sonra 1:40.584 ve ardından da 1:40.431 yapan Quartararo söyledi.

Fransız sürücü böylelikle hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Quartararo'nun en yakın takipçisi Ducati fabrika takımı sürücüsü Dovizioso'ydu. İtalyan sürücü, arka tarafta yumuşak lastiği kullandığı turda 1:40.861 yaptı ve ikinci oldu.

Beşinci virajda kaza yapan Suzuki sürücüsü Joan Mir, buna rağmen 1:41.060 yaptı ve seansı üçüncü sırada bitirdi.

Vinales damalı bayrağı, Aleix Espargaro'nun Aprilia'sının 0.045 saniye önünde görürken, ilk altıyı Franco Morbidelli tamamladı.

Bu hafta sonu iyi bir sonuç almayı hedefleyen Alex Rins yedinci olurken, Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi sekizinci ve en iyi Honda sürücüsü olan Cal Crutchlow dokuzuncu oldu.

İlk onu Miguel Oliveira tamamladı.

KTM fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro 1.4 saniye geride ancak 16. olabilirken, Francesco Bagnaia 15. ve takım arkadaşı Jack Miller 18. oldu.

Danilo Petrucci ise kendisine 19. sırada yer buldu.

Honda fabrika takımı sürücüleri Stefan Bradl ve Alex Marquez sırasıyla 17. ve 20. oldular.

İlk antrenman sonucu: