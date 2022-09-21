Barana: "Üreticiler sürüş yüksekliği cihazlarını geliştirmek yerine yasaklatmayı seçtiler"

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Sürüş yüksekliği cihazları MotoGP gridine 2018 yılında Ducati'nin Jack Miller'ın Pramac Ducati'sine kalkışlarda yardımcı olması için bir eklenti yapmasıyla girdi.

Bu cihaz ertesi yıl yarış esnasında Ducati'nin arkasını alçaltabilen bir cihaza dönüştü ve daha sonra aynı şekilde kullanılabilen bir ön sürüş yüksekliği cihazına evrildi.

Sürüş yüksekliği cihazlarının geliştirilmeye devam edilmesi, takımlar ve sürücüler arasında güvenlik endişelerine yol açtı ve MotoGP, 2023 sezonu için ön sürüş yüksekliği cihazlarını yasaklamayı seçti.

Özellikle Ducati'nin karşı çıktığı bu kararla ilgili konuşan Barana, bu karara halen kızgın olduklarını ve rakiplerinin sadece doğru bir şekilde geliştiremediği bir şeyi yasaklamak istediğini düşündüklerini söyledi.

Barana, "Bu cihazlarla ilgili yaşananlar nedeniyle bu konu hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum."

"Start için bu sistemi getiren ilk takım bizdik, sonra bizi takip ettiler."

"Sistemin ikinci adımını da biz geliştirdik; bu, motosikletin çalışması sırasında motosikleti alçaltmanıza olanak tanıyan dinamik bir sistemdi." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Elbette diğerleri de bizi takip etti. Bir sonraki adım bu kabiliyeti motosikletin ön kısmına doğru genişletmekti ve belli bir noktada birileri bu tür bir cihazın yasaklanması için bir teklifle geldi."

"Bu cihazın halihazırda bir üretici -Ducati- tarafından kullanılmakta olduğu açıktı ve altı üreticiden beşi bu cihazı yasaklamak yönünde oy kullandı. Diyebilirim ki, beş üretici sadece haklarını kullandı, hepsi kurallar dahilindeydi."

"Ancak bu hikayeye baktığımda yaşananların hiç de adil olmadığını söyleyebilirim, çünkü motosikletinizi geliştirmeye yetişmeye çalışmak yerine, yalnızca birinin sahip olduğu bir şeyi yasaklamak çok daha kolay." dedi.