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MotoGP / Katar GP Haberler

Bagnaina, Katar'daki kötü performanstan sonra motosiklete "dokunmayacak"

Ducati'den Francesco Bagnaia, kendisi adına felaket gibi geçen MotoGP Katar Grand Prix'sinde çok fazla gedişim çalışmasıyla yönünü kaybettiğini ve bir daha motosiklete dokunmayacağını belirtti.

Bagnaina, Katar'daki kötü performanstan sonra motosiklete "dokunmayacak"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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MotoGP'de dört galibiyeti bulunan Bagnaia, 2021 sezonunu ikinci sırada tamamlamasının ardından yeni sezona favori olarak gelmişti ve Kasım ayındaki Jerez testinde, Ducati motosikleti hakkında övgü dolu sözler söylemişti.

Fakat sezon öncesi testi, Ducati için oldukça zor geçti ve sonunda hem Bagnaia hem de takım arkadaşı Jack Miller, sezona 2022 motoruyla değil, 2021 motorunun farklı versiyonuyla başladılar. 

Bagnaia, 2022 motosikletine yerleştirilmiş 2021 motoruyla sıralama turlarında ancak dokuzuncu olabilirken, yarışta 14. sıraya geriledi ve 12. turda Jorge Martin ile çarpışarak yarışa veda etti.

Yarıştan sonra konuşan Bagnaia, Katar MotoGP hafta sonunda motosikletin ön tarafını hissetmekte zorlandığını belirtti. Ayrıca GP22 üzerinde yaptıkları çalışmalar nedeniyle, sürüş tarzına odaklanamadığını belirtti.

Bagnaia, "Bu, gerçekten çok tuhaf çünkü çok fazla çalışma yapmam gerekti."

"Üçüncü antrenmandan sonra hazır olmalıydık ama bunu yapmak mümkün değildi. Bu, harika değildi. Dördüncü antrenmanda hissiyat geri geldi çünkü ayarlarda en başa geri döndük."

"Sonrasında tekrar motosikletle ilgili iyi his yakaladım. O andan itibaren motosiklete dokunmadık. Isınma turlarında tekrar sürüş yaptım ve beşinciydim ama yarışa hazır olmadığımı hissettim. Çünkü biraz daha hızlı olsam bile elektronikleri ve motosikletin ayarlarını, yol tutuş ve pist için düzgün şekilde ayarlayamamıştık."

"Yarıştan önce bir şeyler yapmalıydık ama geride kaldık. Cumartesi günkü hızımızı düşünürsek, yarış sırasında oldukça iyi gidiyorduk, zaten yükseliyordum. Hızlıydım."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Açıkçası en iyiler kadar değil ama oldukça hızlıydım ve bugün, geçen yılın son yarışlarını kazanan motosikletin kazandığı ortada."

"Örneğin Enea, testin ilk gününe dolu depoyla başladı ve her zamanki gibi sürmeye devam etti. Oysa biz, motosikleti geliştirmeye fazla odaklandık."

"Bana kalırsa, bunu yapmayı bırakmalıyız ve artık motora dokunmamalıyız. Sadece sürmeliyiz, bunu yapmalıyız.” dedi.

Bagnaia, motosiklet "hazır olmadığı" için Pazar günü zafer savaşı vermenin fazla iyimser olacağını da ekledi.

"3. virajda 16. sıradaydım, bu yüzden en iyi başlangıç ​​değildi."

"Sonra pozisyonları geri kazanmak için zorlamaya başladım fakat bugün galibiyet için savaşmaya hiç hazır değildik."

"Galibiyeti düşünmek fazla hırslı olurdu fakat pozisyonları telafi etmeye başladık."

"Bu hafta sonu olanları düşününce hızım oldukça iyiydi."

"Önemli olan bu noktadan başlamak ve artık motosiklette hiçbir şeye dokunmamak olacak. Çünkü kendime daha fazla konsantre olmam, sürüş tarzım üzerinde daha fazla çalışma yapmam ve geçen yılki sonuçları almak için aynı hissi tekrar elde etmem gerekiyor."

"Yarış kazanma şansımız olduğunu biliyorum ama şimdilik sadece bana odaklanmalıyız. Yeniden  önde olmanın anahtarı bu olacak."

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