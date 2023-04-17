Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil

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Arjantin'de rahatça ikinci giderken kaza yaparak şampiyona liderliğini kaybeden Bagnaia, sadece iki hafta sonra Amerika'da da benzer bir hatayla yarışa veda etti -tek fark, bu kez lider gidiyor olmasıydı!

Yarışın ardından kaza nedeniyle şok içinde olduğunu gizlemeyen Bagnaia'ya göre hata kendisinde değil, genel olarak motosikletin kendisinde -hatta motosikletin "fazla mükemmel" olmasında!

Ancak ikisi de emin değildi ve televizyon görüntüleri bunu hemen belli etmiyordu. Bagnaia ise tam bir şaşkınlık içindeydi ve düşüşün kendi hatasından kaynaklanmadığına ikna olmuştu.

Bagnaia, "Ne olduğunu bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, bu hafta sonu kaç tur attığımı bilmiyorum. Belki 80, belki 100. Ancak yarışta tam kontrolü ele almışken kaza yaptım."

"Bu yüzden çok kızgınım, ama kendime değil, nitekim bir hata yapmadığımdan %100 eminim. Arjantin'de biraz sınırda olduğumu kabul ediyorum. Ama bu kez hata yapmadım. Bir şeyler oldu, bunun sebebi rüzgar veya lastikleri ısıtamamam değil. Motosikletle ilgili bir sorun."

"Evet, griddeki en iyi motosiklete sahibiz, ama kaza yaparsanız ve nedenini bilmezseniz bunun bir faydası olmaz çünkü iki hafta sonunda 45 puan kaybettik.

"Bu yüzden belki de daha dengesiz bir motosiklete tercih edebiliriz, ben de şahsen 0.1 saniye yavaş gitmeyi ancak motosikleti anlayabilmeyi tercih ederim.

"Şu anki motosiklette kendimi yenilmez hissediyorum. Her şeyi yapabileceğimi hissediyorum. Dünkü gibi hızlı gidiyorum, çılgınca şeyler yapmadan ilerliyorum, ikinci virajın kaygan olduğunu bilerek sakin davranıyorum, yine de kaza yapıyorum."

"Bu yüzden takımın bana bu konuda yardımcı olacağını umuyorum çünkü GP23'ün potansiyelinin ve performansının inanılmaz olduğuna eminim. Şimdiye kadar bindiğim en iyi motosiklet. Ancak yarışta neler olduğunu anlamalıyız."

"Motosiklet oldukça dengeli, belki de lastikleri daha fazla hissetmek için bu dengeden ödün vermeliyiz. İçtenlikle söylüyorum, mükemmel bir motosikletle iki haftada 45 puan kaybederseniz bir şeyler pek de mükemmel değildir." dedi.