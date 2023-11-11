Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış

Bagnaia, Cumartesi günü Sepang'da yapılan Katalan GP'sinden bu yana ilk kez pole pozisyonu elde etti ve yeni bir tur rekoru kırarak rakibi Jorge Martin'i geride bıraktı.

Sprintin ilk aşamalarında lider olmasına rağmen Bagnaia'nın hızı düştü ve üçüncü olmaktan öteye gidemedi, bu da ikinci sıradaki Martin'in puan farkını 11'e indirmesine yol açtı.

Sprintin sonlarına doğru, Bagnaia'nın Ducati'sinin sağ ön kanadına bir şey çarptı. Bagnaia daha sonra bunun bir yemek kutusu olduğunu açıkladı.

Bagnaia, "[Çarpan şey] bir yemek kutusuydu."

"Benim için kötü oldu, kanatlarımdan birine takılmıştı."

"Bu olay zorlanmaya başladığım turda gerçekleşti. Ama bu yüzden olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

Bagnaia, ilk birkaç turdan sonra ön lastik basıncının çok yükselmesiyle mücadele ettiği için temposunun düştüğünü söyledi.

"Bu konuda mutlu değilim ama Mugello yarışına benzer bir şey oldu. Alex Marquez'in gerçekten iyi bir tempoya sahip olduğunu hissediyordum ama benimki de öyleydi."

"Önüme biraz kapandığı turda, hâlâ 0.3 saniye önde olmak için bir tur daha zorlamaya çalıştım."

"Ancak o turda - sanırım altıncı turdu - ön tarafla çok fazla mücadele etmeye başladım."

"Ön taraf kilitlenirken motosikleti durdurmak çok zordu, çok fazla hareket ediyordum. Sanırım bu hissi yaşayan tek kişi ben değildim; Enea [Bastianini] de yaşadı."

"Dün ve bugün [orta] ön lastikle birçok tur attığım düşünüldüğünde bunu beklemiyordum. Bu yüzden oldukça garipti."

Gresini'den Alex Marquez sprintte Bagnaia ya da Martin'den daha hızlı olduğunu kanıtladı ve zafere ulaştı.

Bagnaia, Pazar günkü yarış öncesinde Marquez'in 'ikisinden de daha hızlı' olduğunu kabul ediyor ancak yine de mücadele edebileceğine inanıyor.

Autosport tarafından Marquez konusunda endişelenip endişelenmediği sorulan Bagnaia, "Şu anda Alex ikimizden de daha hızlı."

"Bakalım neler olacak. Çok sabit bir temposu var, frenleme konusunda çok iyi ve gerçekten iyi bir iş çıkarıyor."

"Kaybedecek bir şeyi yok ve bugün çok hızlı olduğunu gösterdi. Yarın göreceğiz, ama bence iyi bir şansımız var."