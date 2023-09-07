Bagnaia sağlık kontrollerinden geçti, Misano'da piste çıkacak!

Barselona'daki mücadelenin henüz ikinci virajında kendisini sert bir highside sonucu kendini yerde bulan Bagnaia, kendini çok kalabalık bir grubun ortasında buldu.

Kazadan birkaç saniye sonra ise felakete yol açabilecek bir olay yaşandı: Brad Binder, motosikletiyle Bagnaia'nın bacağının üstünden geçti.

Hemen ambulansla sağlık merkezine, oradan da hastaneye götürülen Bagnaia'dan gelen haberler ise oldukça iyi, nitekim kendisinin bacağında herhangi bir büyük sakatlık bulunmamakta.

Öyle ki, Perşembe günü Misano'ya gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Bagnaia, fit edilmesinin ardından Cuma günü antrenman seansında piste çıkabilecek!

Hafta sonunun kalanında neler olacağı belirsiz, fakat devam etmesi sürpriz olmayacaktır.

Son olarak Çarşamba günü yaşananlarla ilgili konuşan ve son durumu aktaran Bagnaia, "Pazar gecesi takımla birlikte eve döndüm ve biraz dinlendikten sonra Misano'da piste dönebilmek için hemen hazırlıklara başladım."

"Perşembe günü pistte sağlık kontrolünden geçeceğim ve umduğum gibi doktorlar bana onay verirse, Cuma günü evimdeki yarışın ilk antrenman seansı için piste çıkabileceğim."

"San Marino GP'si biz İtalyan sürücüler ve özellikle de biz Ducati sürücüleri için her zaman özel bir yarış konumunda."

"Dolayısıyla hem Cumartesi, hem de Pazar günü yarışabilmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.