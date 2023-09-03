Bagnaia'nın ilk sağlık kontrolünden gelen sonuçlar iyi, sakatlık ciddi olmayabilir!
Katalonya GP'sinde ciddi bir sakatlık yaşayan Francesco Bagnaia ilk sağlık kontrollerinden geçti; durumu iyi, sadece ufak bir sakatlığı var.
Barselona'daki yarışın henüz ikinci virajında devasa bir highside yaşayan ve ardından bacağı Brad Binder'ın motosikletinin altında kalan Bagnaia, hızlıca hastaneye kaldırıldı.
Kendisinin bacağında büyük bir kırılma veya ezilme olmasından korkuluyordu, ancak ilk tahlillerin ardından durum beklenenden çok daha iyi.
Sağlık merkezinden sonra hastaneye aktarılan Bagnaia'yı muayene eden Dr. Angel Charte, röntgen taramasından çıkan sonuçlarda sadece ufak bir sakatlık tespit ettiklerini söylüyor.
DAZN'a konuşan Dr. Charte, "Pecco'nun durumu iyi."
"Ciddi bir politravmatizması vardı. Femoral ve tibial bölgesinin üzerinden bir motosiklet geçmiş."
"Röntgen çektik ve eski mi yeni mi olduğunu bilmediğimiz küçük bir sakatlık tespit ettik."
"Hospital General de Catalunya'da acil bir CAT taraması yapmamız gerekiyor. Kraniyal ve torasik seviyede her şey normaldi. Bilinci açıktı." ifadelerini kullandı.
Son Haberler
Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"
Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler" Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"
Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"
Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor" Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"
Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"
Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"
F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü
F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar