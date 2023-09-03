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Bagnaia'nın ilk sağlık kontrolünden gelen sonuçlar iyi, sakatlık ciddi olmayabilir!

Katalonya GP'sinde ciddi bir sakatlık yaşayan Francesco Bagnaia ilk sağlık kontrollerinden geçti; durumu iyi, sadece ufak bir sakatlığı var.

Altay Gök
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Barselona'daki yarışın henüz ikinci virajında devasa bir highside yaşayan ve ardından bacağı Brad Binder'ın motosikletinin altında kalan Bagnaia, hızlıca hastaneye kaldırıldı.

Kendisinin bacağında büyük bir kırılma veya ezilme olmasından korkuluyordu, ancak ilk tahlillerin ardından durum beklenenden çok daha iyi.

Sağlık merkezinden sonra hastaneye aktarılan Bagnaia'yı muayene eden Dr. Angel Charte, röntgen taramasından çıkan sonuçlarda sadece ufak bir sakatlık tespit ettiklerini söylüyor.

DAZN'a konuşan Dr. Charte, "Pecco'nun durumu iyi."

"Ciddi bir politravmatizması vardı. Femoral ve tibial bölgesinin üzerinden bir motosiklet geçmiş."

"Röntgen çektik ve eski mi yeni mi olduğunu bilmediğimiz küçük bir sakatlık tespit ettik."

"Hospital General de Catalunya'da acil bir CAT taraması yapmamız gerekiyor. Kraniyal ve torasik seviyede her şey normaldi. Bilinci açıktı." ifadelerini kullandı.

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MotoGP Katalonya: Aleix Espargaro kazandı, Aprilia ilk kez 1-2 yaptı, Bagnaia büyük bir kaza geçirdi!

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