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Bagnaia'nın gelişimi, Ducati'yi etkiledi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati takım yöneticisi Gigi Dall'Igna, Francesco Bagnaia'nın performansını sürekli artırdığını ve şu anda gösterdiği performansın "etkileyici olduğunu" söyledi.

Bagnaia'nın gelişimi, Ducati'yi etkiledi

Pramac Ducati ile 2019 ve 2020'de geçirdiği iki zorlu sezonun ardından Ducati fabrika takımına katılan Bagnaia, bu yıl iyi bir sezonu geride bıraktı.

Dört yarış kazanan İtalyan sürücü, sezonun son bölümüne kadar şampiyonluk savaşında yer almaya devam etti ve sezonu Fabio Quartararo'nun sadece 26 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Bagnaia, 2021'de Ducati ile yıldızı parlayan birkaç sürücüden birisiydi. Takım arkadaşı Jack Miller yıl boyunca iki zafer alırken, Pramac'ın çaylak sürücüsü Jorge Martin, Steiermark'ta sansasyonel bir zafer elde etti. Ayrıca Avintia'nın çaylağı Enea Bastianii de 2019 Ducati ile iki podyum aldı.

Bu sezon kendisini en çok kimin şaşırttığı sorulduğunda Dall'Igna, "Bütün çocuklar harika bir iş çıkardılar, bu çok açık bir şey."

"Martin ikinci MotoGP yarışında pole pozisyonu aldı, ki bu yapması hiç de kolay bir şey değil."

"İlk sezonunda bir yarış kazandı ve bu da kolay değil. Fakat Pecco da harika bir iş çıkardı, özellikle sezonun ikinci bölümünde en iyisiydi. Son altı yarışın dördünü kazandı ve Misano'da kaza yapmasaydı beşini kazanmış olacaktı."

"Austin'de podyumdaydı. Dürüst olmak gerekirse Pecco her yıl kendini geliştiren bir sürücü ve ulaşmasını beklediğimiz seviyeye doğru bir adım daha atıyor."

"Beni en çok kim şaşırttı bilemiyorum. Enea'nın fabrika destekli bir motosikleti dahi yok. Bir GP19 kullanmak zorundaydı çünkü başka bir şey yapamıyorduk, o motosikletle bile Misano'daki gibi belirli anlarda harikaydı.

"Özellikle etkileyici olan, yarışın son bölümlerinde çok rekabetçi olması ve genellikle yarışın galibi kadar güçlü olmasıydı."

"Cuma ve Cumartesi günleri kendini geliştirmesi gerekiyor, fakat daha önden başlayabilirse mücadelenin bir parçası olacağını düşünüyorum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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