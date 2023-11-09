Bagnaia'nın 2023 şampiyonluk mücadelesindeki "joker" silahı ne?

Tayland'daki çifte zafer, Pramac pilotu Martin ile fabrika Ducati pilotu Bagnaia arasındaki Buriram yarışı öncesinde 27 olan puan farkının 13'e düşmesini sağladı.

Ancak Martin, Tayland GP'sinde zorunlu minimum ön lastik basıncı limitinin altında yarıştığı için resmi bir uyarı aldı. Britanya GP'sinden itibaren yürürlüğe giren bu kuralı tekrar ihlal etmesi halinde üç saniye zaman cezası alacak.

Malezya GP öncesinde Perşembe günü konuşan Martin, bu durumun şampiyonluk yarışını zorlaştırabileceği yönündeki iddiaları reddetti ve diğer üç GP galibiyetinin yasal lastik basınçlarıyla geldiğini belirtti.

Martin, "Elbette, bu bir hata çünkü asla altına inmek istemezsiniz."

"Ama en azından galibiyet ve 25 puan aldım, yani en önemli şey buydu. Ama diğer galibiyetler normal baskı altındaydı."

"Yani sınıra çok çok yakındık. Aynı tarzda çalışmak zorundayız ve eğer bazı endişelerim ya da başka bir şeyim varsa, birazcık hava koridoruna kapılmam gerekecek, hepsi bu." dedi.

Bu durum istemeden de olsa Bagnaia'ya küçük bir avantaj sağladı. Bagnaia henüz lastik basıncı kuralını ihlal etmedi ve bu nedenle son üç turda bunu ilk kez yapması halinde sadece bir uyarı alacak.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Önümüzdeki yıldan itibaren, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücüler diskalifiye edilecek.

Kısaca açıklamamız gerekirse, lastik basıncı ne kadar düşükse, bir sürücünün o kadar fazla yol tutuşu vardır. Ne kadar yüksek olursa, o kadar az yol tutuşa sahip olurlar ve ön tarafın kilitlenme olasılığı o kadar artar. Mevcut MotoGP motosikletlerinde, ürettikleri aerodinamik yere basma kuvveti miktarı ön lastiğe daha fazla enerji aktararak basıncın yükselmesine neden olur.

Bagnaia, Malezya GP'si için yararlı olacağını kabul ettiği bu kural ihlali eksikliğini "joker" olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte, gelecek haftaki Katar GP'sinin, yarışın akşam saatlerinde daha serin koşullarda koşulması nedeniyle bu jokeri kullanmak için uygun bir zaman olabileceği düşünülüyor.

Perşembe günü, lastik basıncı kuralını kendi avantajına kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda Bagnaia, "Evet, tüm yarış boyunca limitin altında olmanın nasıl değişebileceğini çok iyi biliyoruz çünkü frenleme ve virajlara giriş açısından büyük bir avantajınız oluyor."

"Ve geride olmak gittikçe durumu zorlaştırıyor. Eğer start aldığınızda tek başınaysanız ve lastik basıncının biraz daha yüksek olması gibi bir şansınız varsa, öne geçmek için büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Yani, kesinlikle yardımcı oluyor."

"Bu yarışta belki bu tür bir jokere sahip olmak iyi olabilir ama bence Katar'da bununla bir avantaj elde etmeye çalışmak daha iyi olacak çünkü hava soğuk, nem oranı oldukça yüksek, bu yüzden farklı olacak. Bu yüzden bazı durumlarda bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing

Bagnaia bu sezon lastik basıncı kuralını açıkça eleştirdi ve düzenli olarak onu "tehlikeli" olarak nitelendirdi. İtalyan sürücü, avantaj elde etmek için bir kuralı çiğneyecek konumda olmanın "çılgınlık" olduğunu kabul etti.

Bagnaia, "Kimse bu kuralı kesinlikle sevmiyor."

"Sürüş tarzınızı çok etkileyebilir. Eğer [basınç aralığının] üstündeyseniz çok fazla kaza yapma riskiniz olduğu düşünüldüğünde güvenlik daha az olur."

"Ama her halükarda, gelecek yıldan itibaren bunu ilk denemede (limitin altına düşme) yarışı kaybedeceksiniz [diskalifiye edileceksiniz]."

"Yani bana göre, evet, avantaj elde etmek için kuralları aşabileceğinizi söylemek doğru değil. Bu benim için çılgınlık."

"Ama bence kuraldan önce de basıncın daha yüksek olması için çok çalışıyoruz. Yarışın nasıl gideceğini bilmek de zor, bu yüzden belki bir yarışa aynı basınçla başlarsınız ama bir anda 1.7 olur ve yükselmez."

"Ya da 2.2 olur. Bu yüzden çok zor. Takımım basınçla tutarlı kalma konusunda inanılmaz bir iş çıkarıyor ama bu çok zor." dedi.

Şu ana kadar lastik basıncı kuralını ihlal ettiği için ceza alan tek sürücü, geçen sefer Tayland'da sezonun ikinci ihlalini yapan Aprilia'dan Aleix Espargaro oldu.

Kuralın "adil olmadığını çünkü şov için hoş olmadığını" düşünen Espargaro, "Jorge için tek olumlu şey, şu anda sahip olduğu hız ile üç saniyeden daha fazla bir süre ile kazanabilecek olması" dedi.