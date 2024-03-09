Bagnaia'dan Acosta için "yalnız bırakın" çağrısı

19 yaşındaki son Moto2 şampiyonu, KTM destekli Tech3 GasGas takımıyla Cuma günü Losail Uluslararası Pisti'nde resmi MotoGP başlangıcını yaptı.

Her iki seansı da çeşitli aşamalarda önde götüren Acosta, kuru zeminde geçen 1. antrenman seansında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Ducati'den Bagnaia, Acosta'nın hızına şaşırmadı ancak genç İspanyol'un bir sürücü olarak gelişimine devam etmesine izin verilmesi ve omuzlarına daha fazla baskı yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Bagnaia, "Acosta çok hızlı gidiyor. Bunu bekliyorduk, çünkü o her zaman çok hızlıydı. Acosta rahat bırakılmalı, üzerinde yeterince baskı var." dedi.

Acosta, Katar'daki Cuma günü için fazla heyecanlanmayı reddederek beklentilerin, MotoGP padoğunda genç bir sürücünün sahip olabileceği en kötü şey olduğunu belirtti.

Ayrıca KTM RC16'nın sınırlarını henüz keşfetmediği için şu anda "her şeyin kolay geldiğini" de itiraf etti.

Acosta, "Başlangıç için herhangi bir [beklenti] içinde değildim."

"Açıkça söylüyorum, buraya beklentisiz geldim, bence beklenti bu padokta sahip olabileceğiniz en kötü şey."

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sadece eğleniyorum, MotoGP'ye adım atmanın, takım değiştirmenin tadını çıkarıyorum. Sadece eğlenmeye çalışıyorum ve hiçbir şey düşünmüyorum."

"Çok fazla değil [henüz sınırlar hakkında bir fikrim yok] çünkü bu sezon öncesi çok fazla kaza yapmadım."

"Zamana ihtiyacım var. Şu anda her şeyin kolay geldiği bir dönemdeyim. Bakın, 'İşin %80'ini %20 çabayla yaparsınız, diğer %20'sini de %80 çabayla yaparsınız' diye bir cümle vardır."

"Yani, bunun için aşağı yukarı oradayız. Her neyse, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Mümkün olan en iyi şekilde çalışıyoruz. Sınıf değiştirmek ya da takım değiştirmek hiçbir zaman kolay değildir ama biz bu yolda ilerliyoruz." dedi.

Lastik sorunu Bagnaia'nın ilk gününü etkiledi

Son iki sezonun şampiyonu Bagnaia, Cuma gününü ancak 10. sırada tamamlayabildi.

İtalyan sürücü bu konuda lastikleri işaret etti.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yaşananlar açısından beklediğim gibi bir sezon başlangıcı olmadı,"

"Motosikletle ilgili hislerim testtekiyle aynıydı ama başka bir şey iyi çalışmıyordu."

"Seans içinde aynı lastiklerle devam etmeye karar verdik çünkü test sayesinde potansiyelimizin nerede olduğunu, nereye gidebileceğimizi zaten biliyoruz."

"Dolayısıyla, bu tür bir durumda büyük bir sorun değildi. Ancak biraz zaman kaybettiğimiz kesin. Kolayca düzeltilebilir, yarın kesinlikle düzeltilecek."