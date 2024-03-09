Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Katar GP

Bagnaia'dan Acosta için "yalnız bırakın" çağrısı

Son MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, çaylak Pedro Acosta'nın Cuma günü Katar Grand Prix'sinde gösterdiği performansın ardından "rahat bırakılması gerektiğini" söyledi.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Gold and Goose / Motorsport Images

19 yaşındaki son Moto2 şampiyonu, KTM destekli Tech3 GasGas takımıyla Cuma günü Losail Uluslararası Pisti'nde resmi MotoGP başlangıcını yaptı.

Her iki seansı da çeşitli aşamalarda önde götüren Acosta, kuru zeminde geçen 1. antrenman seansında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Ducati'den Bagnaia, Acosta'nın hızına şaşırmadı ancak genç İspanyol'un bir sürücü olarak gelişimine devam etmesine izin verilmesi ve omuzlarına daha fazla baskı yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Bagnaia, "Acosta çok hızlı gidiyor. Bunu bekliyorduk, çünkü o her zaman çok hızlıydı. Acosta rahat bırakılmalı, üzerinde yeterince baskı var." dedi.

Acosta, Katar'daki Cuma günü için fazla heyecanlanmayı reddederek beklentilerin, MotoGP padoğunda genç bir sürücünün sahip olabileceği en kötü şey olduğunu belirtti.

Ayrıca KTM RC16'nın sınırlarını henüz keşfetmediği için şu anda "her şeyin kolay geldiğini" de itiraf etti.

Acosta, "Başlangıç için herhangi bir [beklenti] içinde değildim."

"Açıkça söylüyorum, buraya beklentisiz geldim, bence beklenti bu padokta sahip olabileceğiniz en kötü şey."

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sadece eğleniyorum, MotoGP'ye adım atmanın, takım değiştirmenin tadını çıkarıyorum. Sadece eğlenmeye çalışıyorum ve hiçbir şey düşünmüyorum."

"Çok fazla değil [henüz sınırlar hakkında bir fikrim yok] çünkü bu sezon öncesi çok fazla kaza yapmadım."

"Zamana ihtiyacım var. Şu anda her şeyin kolay geldiği bir dönemdeyim. Bakın, 'İşin %80'ini %20 çabayla yaparsınız, diğer %20'sini de %80 çabayla yaparsınız' diye bir cümle vardır."

"Yani, bunun için aşağı yukarı oradayız. Her neyse, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Mümkün olan en iyi şekilde çalışıyoruz. Sınıf değiştirmek ya da takım değiştirmek hiçbir zaman kolay değildir ama biz bu yolda ilerliyoruz." dedi.

Lastik sorunu Bagnaia'nın ilk gününü etkiledi

Son iki sezonun şampiyonu Bagnaia, Cuma gününü ancak 10. sırada tamamlayabildi.

İtalyan sürücü bu konuda lastikleri işaret etti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yaşananlar açısından beklediğim gibi bir sezon başlangıcı olmadı," 

"Motosikletle ilgili hislerim testtekiyle aynıydı ama başka bir şey iyi çalışmıyordu."

"Seans içinde aynı lastiklerle devam etmeye karar verdik çünkü test sayesinde potansiyelimizin nerede olduğunu, nereye gidebileceğimizi zaten biliyoruz."

"Dolayısıyla, bu tür bir durumda büyük bir sorun değildi. Ancak biraz zaman kaybettiğimiz kesin. Kolayca düzeltilebilir, yarın kesinlikle düzeltilecek."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marquez, Katar'da çok geride görünmese de temkinli
Sonraki haber MotoGP Katar: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ducati ile Marquez altıncı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Katar GP Sprint: Martin kazandı, Marquez Ducati ile ilk yarışında beşinci oldu!

MotoGP Katar GP Sprint: Martin kazandı, Marquez Ducati ile ilk yarışında beşinci oldu!

MotoGP
Katar GP
MotoGP Katar GP Sprint: Martin kazandı, Marquez Ducati ile ilk yarışında beşinci oldu! MotoGP Katar GP Sprint: Martin kazandı, Marquez Ducati ile ilk yarışında beşinci oldu!
Marquez, Katar'da çok geride görünmese de temkinli

Marquez, Katar'da çok geride görünmese de temkinli

MotoGP
Katar GP
Marquez, Katar'da çok geride görünmese de temkinli Marquez, Katar'da çok geride görünmese de temkinli
Pramac, 2024 MotoGP renk düzenini F1 Bahreyn GP padoğunda tanıttı

Pramac, 2024 MotoGP renk düzenini F1 Bahreyn GP padoğunda tanıttı

MotoGP
Pramac Racing lansmanı
Pramac, 2024 MotoGP renk düzenini F1 Bahreyn GP padoğunda tanıttı Pramac, 2024 MotoGP renk düzenini F1 Bahreyn GP padoğunda tanıttı
Francesco Bagnaia
Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!

Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!

MotoGP
Katar GP
Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı! Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!
Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzalamada aceleci davranmıyor

Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzalamada aceleci davranmıyor

MotoGP
Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzalamada aceleci davranmıyor Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzalamada aceleci davranmıyor
Bagnaia: "2024 Ducati motosikleti mükemmel çalışıyor"

Bagnaia: "2024 Ducati motosikleti mükemmel çalışıyor"

MotoGP
Qatar Sepang Kış testi
Bagnaia: "2024 Ducati motosikleti mükemmel çalışıyor" Bagnaia: "2024 Ducati motosikleti mükemmel çalışıyor"

Son Haberler

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı? Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu" Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti" Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

MGP MotoGP
Katar GP
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı 2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye