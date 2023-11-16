Bagnaia:"Bastianini bir şansı daha hak ediyor"
Son MotoGP Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia, Ducati'nin Jorge Martin'i terfi ettirmek yerine 2024 için Enea Bastianini'yi takımda tutmasının "takım için daha iyi" olduğunua inanıyor.
Martin ve Bagnaia sıkı bir şampiyonluk mücadelesi verirken, birkaç haftadır Martin'in gelecek sezon Ducati fabrika takımına geçebileceği söyleniyordu.
2022'de dört yarış kazanan Bastianini, bu yıl Ducati'ni fabrika takımında Jack Miller'ın yerine tercih edildi.
Ancak İtalyan sürücü bu yıl zor bir sezon geçirdi. Yaşadığı iki sakatlık nedeniyle toplamda 8 yarış kaçırdı. 2023 Ducati'sine uyum süreci, geçtiğimiz hafta sonu Malezya GP'sindeki galibiyetinden önce oldukça uzamıştı.
Sepang hafta sonunda Ducati Sportif Direktörü Paola Ciabatti, Bastianini'nin takım ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Martin'in terfi ettirilmesi olasılığının olduğunu söyledi.
Ciabatti, "Herkesin bildiği gibi, Enea'nın bizim için yarışıcağını ağustos sonunda açıkladık."
"Martin'in şu an ki performansı göz önünde bulundurmamız gereken bir gerçek. Ancak henüz bir karar verilmiş değil. Bu performansı görmezden gelemeyiz." dedi.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing
Malezya GP'sinde üçüncü olan Bagnaia, Bastianini'nin Ducati fabrika takımında bir şansı daha hakettiğini düşünüyor ve Martin'in Pramac'taki mevcut durumunun değişmesinin mantıklı olmadığını düşünüyor.
Sepang'ta konuyla alakalı bir soru üzerine Bagnaia, "Perşembe günü zaten ne hissettiğimi söyledim. Enea'nın tüm sezon başına gelenler sebebiyle bir şansı daha hakettiğini düşünüyorum."
"Bu motosikletichiçbir zaman iyi anlama şansı olmadı. Bir şeyleri anlamaya başladığında Barcelona'da tekrar kaza yaptı."
"Bana göre herkesin başka bir şansa ihtiyacı var. Jorge'nin farklı renklere sahip Pramac'ta elde ettiği sonuçları göz önünde bulundurduğumda, bunun değişeceğini sanmıyorum."
"Enea'nın takımda kalmasının hem Enea hem de takım için daha iyi olacağını düşünüyorum."
"Kesinlikle Jorge inanılmaz bir iş çıkarıyor. Yaptığı şey harika. Ama bence Enea başka bir şansı hakediyor." dedi.
Bastianini, Malezya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada, Martin söylentilerinin baskısını hissetmediğini ve Ducati'sinin ayarlarını iyileştirerek viraj girişini iyileştirdiğini. Bunun da galibiyetine yardımcı olduğunu söyledi.
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