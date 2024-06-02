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MotoGP İtalya GP

Bagnaia, zafere doğru giderken Barselona kazasını tekrarlamaktan korkmuş

Francesco Bagnaia, İtalya Grand Prix'sinde sprint zaferine giderken Barselona'da yaptığı kazayı tekrarlamaktan korktuğunu söylüyor.

Ezel Tan
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati fabrika  sürücüsü Bagnaia, Mugello'daki sprint sıralama turlarını Marc Marquez'in önünde kazanarak, sprint yarışlarındaki şanssızlığına son verdi.

Bagnaia, Katalonya'daki sprint yarışında lider giderken düşmüş ve bu da kendisine pahalıya patlamıştı.

İtalyan sürücü son turda temkinli bir yaklaşım sergilediğini ve aklına sürekli Barselona kazasının geldiğini söyledi.

Mugello'da damalı bayrağa yaklaşırken aklında o kazanın olup olmadığı sorulduğunda, “Kesinlikle öyleydi."

“Çok korkutucuydu. Ön taraf için kritik olan 10. viraja geldiğimde çok çok yavaştım. Ayrıca 12. virajda da öyleydim."

"Neyse ki bitirmeyi başardım.”

"Son iki turu yönetmek, sabit bir tempoda kalmak oldukça zordu. Aşağı yukarı herkes için aynı durumun söz konusu olduğunu gördüm."

“Çok mutluyum. Barselona'daki son turda zafere yaklaşmıştım ama o gün bugünmüş. Her şeyi mükemmel bir şekilde yönettik.”

Marquez, Pramac'ın ilk sıradaki pilotu Jorge Martin'i geçerek ikinci sıraya yükseldikten sonra yarış lideri Bagnaia'ya yaklaşmaya başladı ve son bölümde fark 0.8 saniyeydi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

 

Bagnaia, “Hızımı biraz düşürdüğüm anda Marc zaten oradaydı."

“Elbette ön lastik için harika değildi çünkü ön taraf çok fazla zorlanmaya başladı. Ancak durumu oldukça iyi idare ettik.”

Zafer için başlangıcın kritik olduğunu söyleyen İtalyan sürücü, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok iyi bir başlangıç yaptım ve bu da bana çok faydalı oldu, çünkü bugün ön lastik sıcaklığı sorun yaratabilirdi."

"Neyse ki başlangıçta liderliği aldık." 

“Yarın için bu daha önemli olacak çünkü beşinci başlıyorum."

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