Bagnaia: "Yol tutuşu yüksek lastikler 2024'te MotoGP sürücülerinin daha fazla kaza yapmasına neden oluyor"

Francesco Bagnaia, Michelin'in yeni arka lastiğinin sağladığı ekstra yol tutuşun, MotoGP sürücülerinin 2024'te daha sık kaza yapmasına katkıda bulunduğuna inanıyor.

Şampiyona lideri Bagnaia, Cumartesi günkü Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışında liderlik pozisyonunda giderken bir başka kaza yaşadı ve 4. virajda fabrika Ducati'sinin önünü kaybederek beşinci turda dördüncü sıradayken yarış dışı kaldı.

İtalyan sürücü için yarı mesafe yarışı erken sona erdi ve Pazar günü Silverstone'daki grand prix öncesinde Pramac rakibi Jorge Martin'e karşı avantajını sadece bir puana düşürdü.

Basit kazalar, bu yıl MotoGP'nin ortak bir teması haline geldi ve Bagnaia'nın şampiyona rakibi Martin de yılın ilk bölümünde -Almanya'daki önceki yarışta liderken de dahil olmak üzere- üç önemli düşüş yaşadı.

Bagnaia, Michelin'in bu yıl tanıttığı daha yüksek yol tutuşlu arka lastiği övdü, bu lastik birçok mekanda uzun süredir kırılmayan tur rekorlarının kırılmasına neden oldu, ancak artan hızın daha fazla kazaya neden olabileceğini de düşündüğünü belirtti.

"Öncelikle, yeni arka lastikler harika, ancak daha fazla kaza yapmamıza neden oluyor çünkü arka lastik, ön tarafı çok fazla zorluyor."

"Bugün, ilk üçtekiler yarışı dördüncüye sekiz saniye farkla bitirdi. Yani şu anda, bazılarının sahip olduğu hız inanılmaz.”

"Sanırım daha önce böyle bir şey hiç görmedik, çok etkileyici, bayıldım.”

“Ama kaza riski her zaman var.” dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, bir önceki turda yeni en hızlı turu attığı için yarıştan çıkmasına neden olan hatanın çok fazla hız taşımasından kaynaklandığını ve hatanın kendisinde olduğunu kabul etti.

“Dürüst olmak gerekirse bir hata yaptım.”

“Tüm hafta sonu boyunca dördüncü virajda çok hızlıydım.”

“Bu turda çizgiyi biraz abarttım, daha önce apekse daha yakındım. Girişte erken davrandım ve ön tarafı kaybettim.”

“Çok iyi bir başlangıç yaptım, ancak arka yükseklik cihazı devreye girmedi, bu yüzden birinci ve ikinci virajı motosiklet daha düşük pozisyondayken aldım, bu yüzden de dördüncü oldum. Sonra ilk bir buçuk tur boyunca arka lastikteki yol tutuşla mücadele ettim.”

"Sonra her şey tekrar mükemmel gitti, boşluğu kapattım, süper hızlıydım, ama dördüncü viraja geldiğimde kaza yaptım.”

“Yani bu benim hatamdı, ekibimden özür diledim çünkü onlar her zamanki gibi mükemmel bir iş çıkarıyorlar.” diye ekledi.

Silverstone pistinin uzun ve dolambaçlı yapısı, Michelin lastiklerine ağır bir yük bindiriyor, bu yüzden lastik seçimi sürücüler için çok önemli.

Bagnaia, çoğunluğun tercih ettiği gibi daha güvenli olan orta lastiği tercih etti, ancak hangi lastiği seçerse seçsin bir şeylerden ödün vermesi gerekeceğini hissetti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Doğru ön lastiğe sahip değiliz, çünkü sıcaklık bize sert lastikle yarışma izni vermiyor."

"Ancak orta tuhaf ve yumuşak iki turdan sonra bitiyor.”

"Bence orta doğru seçimdi, ancak üçüncü virajdan fazla hızlı çıkıyordum ve bu yüzden dördüncü viraja girdiğimde 3km/s daha hızlıydım.”

“Bu kaybettiğim apekse daha fazla yaklaşmaktan başka bir şey değil.” diye ekledi.