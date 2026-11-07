MotoGP Katar GP

Bagnaia: "Yeniden fabrika sürücüsü gibi hissediyorum"

Ducati sürücüsü Pecco Bagnaia, Katar GP antrenmanlarını 4. sırada tamamlayarak uzun süren formsuzluk döneminin ardından yeniden gücünü hissettiğini belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 11:00

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yaz arasından bu yana son derece zorlu bir dönem geçiren ve Ducati ile ilişkilerinde gerginlikler yaşanan Pecco Bagnaia, Katar hafta sonunun cuma günü düzenlenen serbest antrenman seanslarında 4. sırayı alarak moral buldu.

Malezya'daki 13.'lüğün ardından motosikletinde bazı şeylerin eksik olduğuna dair sert eleştiriler yapan İtalyan sürücü, Katar'ın yüksek yol tutuşlu psitinde ve hızlı viraj yapısında eski hissiyatına kavuştuğunu dile getirdi.

Antrenman seanslarını değerlendiren Bagnaia şunları söyledi: "Hızlı olmanın tadını çıkarmak istiyorum. Bir fabrika takımında yer alıp son zamanlarda yaşadığım gibi acı çekmek gerçekten zordu.”

“Burada kendimi yeniden bir fabrika sürücüsü gibi hissediyorum ve bu potansiyelin tamamını takıma katkı sağlamak için kullanmak istiyorum.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Antrenmanlarda sürüş yapmaktan büyük keyif aldım. Gerek pist düzeni gerek yol tutuşu gerekse asfalt yapısı nedeniyle bunu bir bakıma bekliyordum. İlk antrenmanda limitleri zorlama şansım olmasını beklemiyordum söyleyemezdim ancak hissiyat o kadar iyiydi ki bunu yapabildim. Brno'dan bu yana kendimi hiç böyle hissetmemiştim.”

“Hâlâ tam olarak istediğim noktada değilim ama çok yakınım. Umarım bu şekilde devam edebiliriz.”

“Bu şekilde performans gösterdiğinizde her şey daha güzel oluyor çünkü takıma ne söyleyeceğinizi biliyorsunuz. Acı çektiğiniz zamanlarda sadece bir şeyleri denersiniz.”

“Ancak bugün motosikletle aramdaki hissiyat çok güçlüydü."

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- Motorsport.com Ekibi

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