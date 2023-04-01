Bagnaia: "Yeni MotoGP formatında ikinci antrenman seansları stresli geçiyor"

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Bagnaia geçen hafta Portekiz'de hem sprinti hem de yarışı kazandı ancak Arjantin Grand Prix'sinde zorlu bir Cuma günü geçirdi.

İyi bir ayar bulmakta zorlandığı için Bagnaia'nın ilk antrenman sonunda 10. olmasıyla Ducati, Cumartesi günkü sıralama için Q2'ye kalmak amacıyla öğleden sonraki seansta gelişmeyi başardı.

Yeni sprint hafta sonu formatının bir parçası olarak, sıralama için Q1 ve Q2'ye kalanlar Cuma günü ikinci antrenman seansının sonundaki kombine derecelere göre belirleniyor.

İlk tur öncesinde Portekiz'deki grid göz önüne alındığında, Bagnaia Arjantin'deki ilk güne kıyasla farkın çok fazla olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bagnaia, eğer güçlü bir başlangıç yapılmazsa; sürücüler hem motosikletlerini geliştirmeye hem de Q1'e düşerek hafta sonlarını tehlikeye atmamaya çalışacakları için bir saat süren ikinci antrenman seansının 'stresli' bir hale geldiğini söyledi.

Algarve pistindeki ilk günün Rio Hondo'daki Cuma gününe kıyasla ne kadar fark yarattığı sorulduğunda Bagnaia, "Çok fazla, Portimao'da her şey çoktan halledilmişti."

"Cuma günü her şey oturmamıştı. Seansa ve turlarıma bakınca tutarlı olduğum çok açık ama her seferinde sadece iki tur atıyordum çünkü durumumu iyileştirmek için çok çalışmam gerekiyordu ve bunu yaptık."

"Bu yüzden mutluyum. Ancak ikinci antrenman seansı biraz stresli çünkü çok sayıda tur atmanız, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ve kötü bir durumdayken bu kolay değil."

"Yine de kendimizi geliştirmeyi başardık. Hedefimiz ilk 10'da yer almaktı ve bunu başardık."

"Ancak başlangıçtan itibaren daha rekabetçi olmak ve ikinci antrenmanda yapacak çok fazla işimiz olmaması için başka bir strateji düşünmeliyiz."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Arjantin'de Cuma antrenmanlarının zirvesinde yer alan Aleix Espargaro ve Maverick Vinales'in Aprilialarının taze lastiklerle aracın ön tarafı konusunda daha avantajlı olduğunu söylüyor.

Bagnaia, "İlk antrenmanda motosikletle biraz zorlandım."

"İkinci antrenman başlangıçtan itibaren çok daha iyiydi. Ancak arka arkaya çok fazla tur atamadık çünkü biraz gerideydik, bu yüzden çalışmak zorundaydık."

"Ama hız açısından mutluyum. Kullanılmış lastiklerde harika hissediyorum ve Aprilialar'a yakın hissediyorum."

"Sadece taze lastiklerle eksik gibiyiz. Onlar bizden daha rekabetçi ve ben de aracın ön taraf konusunda pek iyi hissedemiyorum. Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.