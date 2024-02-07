Bagnaia: "Yeni Ducati motosikleti iyi bir potansiyele sahip"

İlk olarak geçen haftaki deneme sürüşünde test sürücüsü Michele Pirro'nun Ducati'sinde görülen yeni aerodinamik paket, motosikletin yan tarafındaki basamaklı düzeni, geçen yıl ayrı ayrı denenen iki parça olan karoserin altındaki difüzörle birleştiriyor.

Amaç motosikletin hem viraj alma hem de frenleme performansını iyileştirmek; Ducati daha önce tek bir karoser ile bunu başarmanın zor olacağına inanıyordu.

Bagnaia, fabrika takım arkadaşı Enea Bastianini ve Pramac'tan Jorge Martin, Sepang testinin açılış gününü farklı motor versiyonlarını karşılaştırmaya ayırdıktan sonra Çarşamba günü yeni aero'yu ilk kez kendi motorlarında deneme fırsatı buldular.

Bagnaia, Ducati'nin GP24'e getirdiği diğer güncellemelerle birlikte yeni karoseri tanıtmak için yaptığı çalışmayı övdü.

Bagnaia şunları söyledi: "Aşağı yukarı her konuda kendimi iyi hissediyorum. Bugün en çok geliştirdiğimiz şey güç dağıtımıydı ve bu beni çok mutlu ediyor."

"Yeni karoserin gerçekten iyi bir potansiyeli var, ancak yine de hissiyatı biraz iyileştirmek için ayarlarda biraz değişiklik yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Egzoz da oldukça iyi ama iyi olup olmadığını teyit etmek için bir kez daha çalışmam gerekiyor. Ama aşağı yukarı gerçekten olumlu bir gündü."

Bagnaia, özellikle 2023 şampiyonluğundaki rakibi Martin'in bazı olumsuz görüşleri ışığında, kaportanın motosikletin yol tutuşunu nasıl etkilediğini açıklaması istendiğinde şunları ekledi: "Geçen yılkine kıyasla tamamen farklı."

"Düzlükte daha fazla yere basma kuvvetine sahipsiniz, böylece ön tekerleklerin yerden kalktığını daha az hissedebilirsiniz, ancak frenlerle girerseniz biraz daha sertleşiyor."

Michele Pirro, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati takım menajeri Davide Tardozzi'ye göre, yeni aero önümüzdeki ay sezon açılışı Katar Grand Prix'si için homologe edilecek ve Ağustos ayındaki Britanya Grand Prix'si için motosiklette bir güncelleme daha yapılması planlanıyor.

Bagnaia ayrıca Malezya'da Ducati'nin frenleme performansını daha da geliştirdiğini söylediği yeni bir çatalı test ediyor.

"Uzun olana geçtim."

"Dün bu konuda zorlandım çünkü daha yeni çalışmaya başlamıştım ve üzerinde daha fazla tur atmam gerekiyordu."

"Bugün bir adım daha attık, ayar üzerinde küçük bir değişiklik yaptık. Artık daha sert fren yapabiliyorsunuz, bu yüzden iyiydi. Üzerine daha fazla güç uygulamanız gerekiyor ama daha sert fren yapabiliyorsunuz."

Çarşamba günü yeni karoseri kullanan Bagnaia, 1:57.469 saniyelik bir zaman elde ederek seansı beşinci sırada tamamladı ve Martin'in Pramac tarafından sunulan Ducati'sinin onda üçünden biraz daha geride kaldı.

Bagnaia, 2024 sezonuna girerken geçen yıla göre daha iyi durumda olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Bir yıl önce ikinci gün durumdan oldukça korkuyordum çünkü motosiklet mükemmel çalışmıyordu."

"Bugün, 57.4'ün yakıt deposuyla geldiği düşünüldüğünde tur sürelerimden oldukça etkilendim. Bu hız da inanılmaz bir şey.

"Geçen sezona kıyasla daha iyi bir durumdayız ama yine de bir şeyleri kaçırıyoruz, bu yüzden yarın daha fazla çalışmam gerekiyor."