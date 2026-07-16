Bagnaia yaz arasında sağ ön kolundan ameliyat geçirdi

Eski dünya şampiyonu Bagnaia, Ducati bünyesindeki son sezonunun ilk yarısını Almanya Grand Prix'sinde elde ettiği altıncılıkla kapatmıştı. Bu süreçte fiziksel bir rahatsızlıktan ziyade sadece yol tutuş sorunlarından şikayetçi olan İtalyan sürücünün, önündeki iyileşme süreci için 7-9 Ağustos tarihlerinde Silverstone'da düzenlenecek Britanya Grand Prix'sine kadar vakti bulunuyor.

Ducati ekibi, başarılı geçen operasyonun ardından şu resmî açıklamayı yaptı: "Francesco Bagnaia, bu öğleden sonra sağ ön kolundan başarılı bir endoskopik fasyotomi ameliyatı geçirmiştir.”

“Profesör Fabio Catani yönetimindeki Modena Polikliniği Ortopedi Kliniği'nde, Profesör Doktor Luigi Tarallo liderliğindeki sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, sorunsuz ve başarıyla tamamlanmıştır.”

Francesco Bagnaia, Ducati Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“MotoGP yaz arasını değerlendiren Ducati Lenovo Takımı sürücümüz, planlanan iyileşme ve rehabilitasyon sürecine vakit kaybetmeden başlayacaktır. Ameliyat sonrası gelişimine bağlı olarak temel hedefimiz, kendisinin 7-9 Ağustos tarihleri arasında Silverstone'da yapılacak olan Britanya Grand Prix'sinde yeniden pistte olmasıdır."

Pecco Bagnaia, yaz tatiline girilirken MotoGP dünya şampiyonasında lider Jorge Martin'in 65 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor. İtalyan pilot, 2027 sezonundaysa Martin'in Aprilia fabrika takımındaki koltuğunu devralacak.