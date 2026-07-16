Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

MotoGP Almanya GP

Bagnaia yaz arasında sağ ön kolundan ameliyat geçirdi

Ducati MotoGP yıldızı Pecco Bagnaia, şampiyonaya verilen yaz arasında sağ ön kolundan başarılı bir "arm pump" (kol kasılması) ameliyatı geçirdi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Eski dünya şampiyonu Bagnaia, Ducati bünyesindeki son sezonunun ilk yarısını Almanya Grand Prix'sinde elde ettiği altıncılıkla kapatmıştı. Bu süreçte fiziksel bir rahatsızlıktan ziyade sadece yol tutuş sorunlarından şikayetçi olan İtalyan sürücünün, önündeki iyileşme süreci için 7-9 Ağustos tarihlerinde Silverstone'da düzenlenecek Britanya Grand Prix'sine kadar vakti bulunuyor.

Ducati ekibi, başarılı geçen operasyonun ardından şu resmî açıklamayı yaptı: "Francesco Bagnaia, bu öğleden sonra sağ ön kolundan başarılı bir endoskopik fasyotomi ameliyatı geçirmiştir.”

“Profesör Fabio Catani yönetimindeki Modena Polikliniği Ortopedi Kliniği'nde, Profesör Doktor Luigi Tarallo liderliğindeki sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, sorunsuz ve başarıyla tamamlanmıştır.”

Francesco Bagnaia, Ducati

Francesco Bagnaia, Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“MotoGP yaz arasını değerlendiren Ducati Lenovo Takımı sürücümüz, planlanan iyileşme ve rehabilitasyon sürecine vakit kaybetmeden başlayacaktır. Ameliyat sonrası gelişimine bağlı olarak temel hedefimiz, kendisinin 7-9 Ağustos tarihleri arasında Silverstone'da yapılacak olan Britanya Grand Prix'sinde yeniden pistte olmasıdır."

Pecco Bagnaia, yaz tatiline girilirken MotoGP dünya şampiyonasında lider Jorge Martin'in 65 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor. İtalyan pilot, 2027 sezonundaysa Martin'in Aprilia fabrika takımındaki koltuğunu devralacak.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marquez, bazı pistlerdeki performansın 850cc dönemde daha hızlı olabileceğini düşünüyor

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

Brown, BYD’nin F1 ihtimalini değerlendirdi: “Operasyonel sorunlar yaşayabiliriz”

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Brown, BYD’nin F1 ihtimalini değerlendirdi: “Operasyonel sorunlar yaşayabiliriz”

FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi

Son Haberler

Bagnaia yaz arasında sağ ön kolundan ameliyat geçirdi

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Bagnaia yaz arasında sağ ön kolundan ameliyat geçirdi

Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

Brown, BYD’nin F1 ihtimalini değerlendirdi: “Operasyonel sorunlar yaşayabiliriz”

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Brown, BYD’nin F1 ihtimalini değerlendirdi: “Operasyonel sorunlar yaşayabiliriz”

FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi