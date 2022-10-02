Bagnaia, yarıştan önce ıslak zemin konusunda kendisine tavsiye veren Miller'a minnettar

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Pazar günkü 25 turluk Tayland GP'si sağanak yağmur nedeniyle neredeyse bir saat ertelendi ve bundan ötürü bu yıl ikinci kez bir yarış ıslak zeminde yapıldı.

Bagnaia , Mart ayında Endonezya'da yapılan yağmurlu yarışta 15. sırada yer alırken, geçtiğimiz hafta sonu Japonya'daki sıralama turlarında iki saniyeden fazla geride kalmıştı.

Sonuç olarak Bagnaia, Pazar günü Buriram yarışı öncesinde koşullar değiştiğinde "üzgün" olduğunu ve takım arkadaşı Miller'ın kendisine verdiği tavsiyelerin yardımıyla, üçüncü olmayı başardığını söyledi.

Bagnaia, "Tüm samimiyetle söylüyorum, yarıştan önce pek mutlu değildim."

"Aslında bu sabah ısınma turlarına, yarışta kullanacağım lastiklerle başladım ve her şey mükemmeldi, iyi bir tempom vardı."

"Yani yarış için harika hissediyordum. Moto2 yarışından sonra yağmurun başladığını gördüğümde ise üzüldüm."

"Şanslıydım ki Jack yanıma geldi ve bana bazı tavsiyelerde bulundu."

"Bu iyi bir şey. Bir takım arkadaşınızla böyle duruma sahip olmanın zordur. Umarım gelecek yıl Enea [Bastianini] ile de aynı şeyi yapabiliriz."

"Islak zeminde kendime inanmam gerekiyordu ve Jack bunu yapmamı sağladı" dedi.

Jack Miller, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia artık şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 2 puan gerisinde ve kalan üç yarışta akıllıca davranması gerektiğinin farkında.

Bagnaia şampiyonluk savaşı için, "Şimdi kesinlikle daha yoğun geçecek."

"Son üç yarışta her türlü şartta çok ama çok zeki ve akıllı olmam gerekecek çünkü potansiyelimiz çok yüksek fakat Japonya'da ya da yaz tatilinden önce yaptığım hataları tekrarlayamam."

"Bu yüzden akıllı olmam ve her türlü şartı anlamam gerekiyor. Avustralya'da havanın çok soğuk olacağını biliyoruz, bu yüzden şartlara uyum sağlamamız gerekecek."

"Fakat yine de çok rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.