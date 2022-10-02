Bagnaia, yarıştan önce ıslak zemin konusunda kendisine tavsiye veren Miller'a minnettar
Francesco Bagnaia, ıslak zeminde geçen Tayland yarışını üçüncü sırada bitirmesini, yarıştan önce kendisini tavsiyede bulunan Jack Miller'a bağlıyor.
Pazar günkü 25 turluk Tayland GP'si sağanak yağmur nedeniyle neredeyse bir saat ertelendi ve bundan ötürü bu yıl ikinci kez bir yarış ıslak zeminde yapıldı.
Bagnaia , Mart ayında Endonezya'da yapılan yağmurlu yarışta 15. sırada yer alırken, geçtiğimiz hafta sonu Japonya'daki sıralama turlarında iki saniyeden fazla geride kalmıştı.
Sonuç olarak Bagnaia, Pazar günü Buriram yarışı öncesinde koşullar değiştiğinde "üzgün" olduğunu ve takım arkadaşı Miller'ın kendisine verdiği tavsiyelerin yardımıyla, üçüncü olmayı başardığını söyledi.
Bagnaia, "Tüm samimiyetle söylüyorum, yarıştan önce pek mutlu değildim."
"Aslında bu sabah ısınma turlarına, yarışta kullanacağım lastiklerle başladım ve her şey mükemmeldi, iyi bir tempom vardı."
"Yani yarış için harika hissediyordum. Moto2 yarışından sonra yağmurun başladığını gördüğümde ise üzüldüm."
"Şanslıydım ki Jack yanıma geldi ve bana bazı tavsiyelerde bulundu."
"Bu iyi bir şey. Bir takım arkadaşınızla böyle duruma sahip olmanın zordur. Umarım gelecek yıl Enea [Bastianini] ile de aynı şeyi yapabiliriz."
"Islak zeminde kendime inanmam gerekiyordu ve Jack bunu yapmamı sağladı" dedi.
Jack Miller, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bagnaia artık şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 2 puan gerisinde ve kalan üç yarışta akıllıca davranması gerektiğinin farkında.
Bagnaia şampiyonluk savaşı için, "Şimdi kesinlikle daha yoğun geçecek."
"Son üç yarışta her türlü şartta çok ama çok zeki ve akıllı olmam gerekecek çünkü potansiyelimiz çok yüksek fakat Japonya'da ya da yaz tatilinden önce yaptığım hataları tekrarlayamam."
"Bu yüzden akıllı olmam ve her türlü şartı anlamam gerekiyor. Avustralya'da havanın çok soğuk olacağını biliyoruz, bu yüzden şartlara uyum sağlamamız gerekecek."
"Fakat yine de çok rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
Son Haberler
Bagnaia, yarıştan önce ıslak zemin konusunda kendisine tavsiye veren Miller'a minnettar
Francesco Bagnaia, ıslak zeminde geçen Tayland yarışını üçüncü sırada bitirmesini, yarıştan önce kendisini tavsiyede bulunan Jack Miller'a bağlıyor.
Zarco, Ducati'nin Bagnaia ile mücadele edilmemesini istediğini doğruladı
Son turlarda podyumu kovalayan ancak dördüncülüğe razı olan Johann Zarco, Ducati'nin Francesco Bagnaia ile sert mücadele edilmesini yasakladığını söylüyor.
2022 MotoGP Tayland: Oliveira kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
2022 MotoGP sezonunun 17. yarışı olan 2022 Tayland Grand Prix'sini Ducati sürücüsü Miguel Oliveira kazandı.
Tayland MotoGP yarışının startı şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi
2022 MotoGP Tayland Grand Prix'sinin gridi, Buriram'daki pisti sular altında bırakan sağanak yağış nedeniyle ertelendi.