Bagnaia: "Yarışın son turları zorlu geçti, lastiklerim bitmişti"

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Testlerin ardından sezona şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda giriş yapan Bagnaia, hem sprint yarışını, hem de ana yarışı kazanmayı başardı ve şampiyonada şimdiden ikinciyle farkı 12 puana kadar çıkarttı.

Yine de kendisinin yarışı pek kolay geçmedi, nitekim Aprilia sürücüsü Maverick Vinales son tura kadar takipteydi ve damalı bayrağa gelindiğinde fark sadece 0.687 saniyeydi.

Birçok kişi Bagnaia'nın hız sakladığını düşünmekteydi, ancak İtalyan sürücü orta hamurun son turlara doğru bittiğini itiraf etti.

Bagnaia, "Vinales ile farkı çok fazla düşünmemeye çalışıyordum çünkü kapanmakta olduğunu görüyordum."

"Ancak daha fazla zorlamam gerektiğini düşünmek istemedim, zorladığım takdirde arka lastiklerde sıkıntı yaşayabilirdim."

"Mümkün olduğunca istikrarlı olmaya ve her tur farkı çok az arttırmaya çalıştım, neyse ki bu çözüm işe yaradı."

"15-16 tur sonra Maverick aradaki farkı kapatmak için tekrar zorlamaya başladı, ben de ona cevap verdim. Ancak bu nedenle lastiklerim de bitti, dolayısıyla son iki tur yol tutuşu sıfıra yakındı."

"Neyse ki her şey yolunda gitti. Kontrolü elden bırakmadım, ancak bir yandan da zorladım." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz'deki galibiyet, 2016 Katar GP'sini kazanan Jorge Lorenzo'dan bu yana ilk kez son şampiyonun açılış yarışını kazanması anlamına geliyordu.

Doğal olarak şampiyonluk ihtimali de sorulan Bagnaia, bu konuyu hiç düşünmediğinde ısrarcı.

Bagnaia, "Samimiyetle söylüyorum, şampiyonluk gündemimde olan bir konu değil."

"Elbette tekrar şampiyon olmak için kazanmak istiyorum, ancak bu yıl Aprilia sürücülerinin ve diğer Ducati'lerin de mücadelede olacağına eminim."

"Adımlarımızı sağlam atmalı, çalışmaya devam etmeli ve tüm hafta sonu olduğu gibi sıkı çalışmalıyız." dedi.

Bagnaia'nın yeni takım arkadaşı Enea Bastianini, sprint yarışı sırasında VR46'dan Luca Marini ile yaşadığı kazada omzunun kırılmasının ardından Pazar günkü yarışta yer almadı.

Bastianini bu haftaki Arjantin GP'sini de kaçıracak.