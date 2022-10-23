Bagnaia: "Yapmamız gerekeni yaptık: Kazandık"

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Bagnaia, dün iki kez kaza yapmış ve sıralama turlarında 9. sırayı alabilmişti. Kendisi için kabus gibi geçen cumartesi gününün ardından "baskıyı hissetmeye başladığını" söyleyen Bagnaia, bugün ise etkileyici bir performans ortaya koydu.

9. sıradan başladığı yarışta inanılmaz bir start alan şampiyona lideri, ilk virajdan 2. sırada çıktı. Lider Jorge Martin'in düşmesinin ardından ise liderliği eline geçirdi.

Bu noktadan sonra Enea Bastianini ile liderlik mücadelesine giren Bagnaia, önde kalmayı başardı ve Malezya'da zafere ulaştı.

Ancak Fabio Quartararo 3. sırada gördüğünden şampiyonluğunu ilan edemedi. Bu sonuçlarla birlikte Bagnaia artık 23 puan farkla lider ve Valensiya'da 2 puan alması durumunda dünya şampiyonluğunu ilan edecek. Bagnaia puan alamazsa da Quartararo'nun yarışı kazanması gerekecek.

Yani İtalyan sürücü, artık şampiyonluğa çok yakın.

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Yarışın ardından konuşan Bagnaia, "Hayatımda daha iyi bir start aldığımı düşünmüyorum, gerçekten harika bir starttı. Start çok iyiydi ve ilk virajdaki frenleme de süperdi."

"Buna biraz hazırlanmıştım ve kabul etmeyelim ki her şey beklediğimden de daha iyi gitti. İlk virajda Martin önümde kaldı ve iki tur boyunca onu takip etmeye karar verdim. Sonra onun fazla zorladığını fark ettim. Özellikle arka lastiği çok zorluyordu."

"Bu yüzden Martin'i takip etmeyi bıraktım, biraz sakinleştim. Bugün yarış temposu Martin'in ilk turlarda gittiği kadar hızlı olamazdı. Yarış temposu için fazla gidiyordu, daha çok koruması gerekirdi. Sonrasında bir hata yaptı ve düştü."

Jorge Martin, Pramac Racing crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Martin'in düşmesinin ardından yapmamız gerekeni yaptık: Kazandık."

"Bu kolay değildi çünkü Enea her zamanki gibi hızlıydı. Yarışın orta noktasından sonra hızlı virajlarda fark yaratmayı başarıyor. Hızlı virajlarda ben biraz daha zorlandım ama yavaş virajlarda benim daha çok yol tutuşum vardı."

"Yarış ilerledikçe ve depo boşaldıkça geliştim. Giderek daha da sert frenleyebildim. Özellikle de ilk virajda iyi frenliyordum.

"Bu da bana geçiş yapma konusunda yardımcı oldu. Yarışın sonundaki sürüşümle de bu zaferi hak ettim."

"Belki de kariyerimin en güzel ve önemli galibiyetlerinden biriydi çünkü artık Fabio'nun 23 puan önündeyiz. Fabio da mükemmel sürdü, tüm hafta sonu çok güçlüydü. Bence şampiyonada 1 ve 2. sırada olmayı hak ediyoruz.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Srinivasa Krishnan