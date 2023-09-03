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Bagnaia, Vinales'le 2009 Rossi/Lorenzo tekrarını yaşamaktan korkmuş

Francesco Bagnaia, 2009 yılında Valentino Rossi'nin Jorge Lorenzo'ya yaptığı gibi, Maverick Vinales'in MotoGP Katalonya GP sprintinin son virajında kendisini geçmesinden "biraz korktuğunu" kabul etti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP tarihinin en ünlü anlarından biri olan bu olayda Rossi, 2009 Katalonya GP'sinin son virajında Yamaha takım arkadaşı Lorenzo'yu cesur bir sollamayla geçerek zafere ulaşmıştı.

2023 Barselona sprintinde, pole pozisyonundan kazanan Aleix Espargaro karşısında gerileyen Bagnaia, diğer Aprilia'daki Vinales'e karşı sıkı savunma yapmak zorunda kaldı. Vinales yaklaşsa da, son dünya şampiyonunun 0.051 sn farkla gerisinde üçüncü olmaktan öteye gidemedi.

Sprintten sonra konuşan Bagnaia, "Biraz daha çekişe ihtiyacımız var. Aprilia'nın [gaz kelebeğinin] ilk kısmında ve [lastiğin] kenarında çok rekabetçi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden üzerinde çalışıyoruz. Kolay olmayacak çünkü şu anda onlarla aramızdaki fark biraz yüksek."

"[Vinales ile mücadele etmek] eğlenceliydi, dürüst olmak gerekirse her frenlemede mükemmel olmaya, ona motosikletini önüme koyma şansı vermemeye odaklandım. 2009 Barselona'daki gibi - Vale & Lorenzo - bir şey görmekten biraz korktum. Bu yüzden sadece tüm çizgileri kapatmaya ve motosikleti biraz daha geç durdurmaya çalışıyordum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, şampiyona liderliğini 66 puana çıkaran Bagnaia'nın savunmasında "mükemmel" olduğunu kabul etti ve son virajda riskli bir şey denemenin "mantıklı olmadığını" söyledi.

Vinales, "Bence şansı kaçırmaktan öte, son turda mükemmeldi. Geç fren yaptı, motosikleti iyi bir noktada durdurdu ve dürüst olmak gerekirse hiç şansım yoktu. Denedim, son virajda da denedim. Ama bence çok riskliydi. Bir sprint yarışında veya [ana] yarışta bu şekilde sollamaya çalışırsam, bunun mantıklı olmadığını düşünüyorum."

"Bence yarışçılar arasında çok fazla saygı olması gerekiyor. Tabii ki, eğer açıksa, o zaman denersiniz. Ancak net değilse, saygı duymalı ve en iyisini yapmaya çalıştığımızı anlamaya çalışmalısınız."

"Bugün Pecco'yu geçmek için net bir noktam yoktu. Elbette bulmaya çalıştım, motosikleti çok yaklaştırdım ve belki bir hata yapabilirdi. Ama Misano'dan (Bagnaia'nın Vinales'in önünde kaza yaptığı 2020 yarışı) ders aldı." dedi.

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Bezzecchi, Rossi'nin rüya takımı için fabrika motosikletini reddetmiş

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