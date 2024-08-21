Bagnaia ve Ducati'nin Avusturya MotoGP zaferi ile kırdığı rekorlar

Francesco Bagnaia, 2024 MotoGP sezonunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Bu yıl bazı sprint yarışlarında hatalar yapmış olsa da, iki kez şampiyon olan Bagnaia, özellikle Pazar günleri, yani en fazla puanın dağıtıldığı günlerde, rakiplerinden ayrılıyor.

Pazar günkü Avusturya Grand Prix'sindeki zaferi 2024'teki yedinci zaferi oldu ve şampiyonluktaki rakibi Jorge Martin'in ilk 11 yarışta elde ettiği iki zaferle arayı iyice açtı. İtalyan sürücü aynı zamanda Martin'in beş puan önünde şampiyona liderliğine geri döndü.

Hem Bagnaia hem de Ducati, Desmosedici'ye her zaman uygun bir pist olan Spielberg'de birkaç rekoru eşitledi veya aştı.

İlk olarak, Bagnaia, 2022 ve 2023'te kazandığı şampiyonluk sezonlarında elde ettiği kadar çok zaferi şimdiden kazandı. Misano'da çift yarış hafta sonu da dahil olmak üzere daha dokuz yarış kaldığı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar birkaç zafer daha elde etmesi çok olası.

Hepsi bu kadar değil. Bagnaia şu ana kadar premier sınıfta 25 galibiyet elde ederek Suzuki efsanesi Kevin Schwantz ile aynı sayıyı yakaladı ve en çok zafer kazanan sürücüler listesine girmeyi başardı.

Yarış galibiyetleri açısından seri tarihinin en başarılı 10 sürücüsü arasında yer alan Bagnaia, 24 galibiyete sahip Wayne Rainey'i geride bırakırken, 31'er galibiyete sahip Dani Pedrosa ve Eddie Lawson'ın arkasında yer alıyor.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Red Bull Ring; Jerez, Mugello ve Assen ile birlikte Bagnaia'nın üç veya daha fazla grand prix galibiyeti elde ettiği dördüncü pist oldu. Hatta Bagnaia son üç yılda bu dört pistte hiç yenilmedi.

Pazar günkü başarı Ducati için de önemliydi. Bu Borgo Panigale markasının Avusturya'daki dokuzuncu zaferiydi ve Red Bull Ring'i, sekiz yarış galibiyeti aldığı Katar'dan sonra en başarılı pisti haline getirdi.

Bunun dışında Martin ve Enea Bastianini GP24'leriyle Bagnaia'nın arkasında ikinci ve üçüncü oldular. İki hafta önce Silverstone'da üst üste yedi kez podyuma çıkarak rekor kıran Ducati, şimdi bu sayıyı sekize çıkardı. Aprilia'dan Maverick Vinales'in kazandığı Amerika GP'si, Ducati'den olmayan bir sürücünün podyuma çıktığı son yarış olma özelliğini koruyor.

Ducati şu anda premier sınıfta 17 kez podyuma çıkarak Honda'nın en üst kategorideki tüm zamanların rekorunu egale etti. Ducati’nin bu yıl dibi gören Japon devinden bu onuru devralmak için bu yıl hâlâ dokuz fırsatı var.

Rakip üreticiler şu anda aradaki farkı kapatmak için çok çalışıyor olsa da Ducati'nin şu anda MotoGP'de rakipsiz olduğu bir süredir aşikâr.