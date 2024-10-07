Bagnaia: "Valensiya'ya kadar MotoGP'de tanıdık yüzler önde olacak"

Son şampiyon, ana rakiplerin Pazar günü Motegi'de 24 turluk yarışı domine eden ve şu anda şampiyonada ilk dört sırada yer alanlarla aynı olacağına inanıyor.

Bu da Pramac Ducati'den Jorge Martin, Bagnaia, Enea Bastianini ve Marc Marquez anlamına geliyor.

Bagnaia, "İlk dört ile beşinci arasındaki farka bakarsanız, bu inanılmaz."

"İlk dört sürücünün inanılmaz bir temposu vardı ve sanırım Valensiya'ya kadar da böyle olacak."

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu hafta sonu iyi başladı ve bunu önümüzdeki hafta sonları için bir model olarak kullanmalıyız."

"Bu hafta sonu yaptıklarımızı takip etmeli, mükemmel bir şekilde çalışmalı ve yarışta her zaman mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışmalıyız."

"Şampiyonluğu korumak istiyorum! Risk almadan her seferinde puan kazanmaya çalışmalıyım. İnanmalı ve asla pes etmemeliyiz."