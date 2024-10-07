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MotoGP Japonya GP

Bagnaia: "Valensiya'ya kadar MotoGP'de tanıdık yüzler önde olacak"

Japonya Grand Prix'sini kazanan Francesco Bagnaia, MotoGP taraftarlarını Valencia'daki sezonun son yarışına kadar sıralamada fazla bir değişiklik beklememeleri konusunda uyardı.

Richard Asher
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Son şampiyon, ana rakiplerin Pazar günü Motegi'de 24 turluk yarışı domine eden ve şu anda şampiyonada ilk dört sırada yer alanlarla aynı olacağına inanıyor.

Bu da Pramac Ducati'den Jorge Martin, Bagnaia, Enea Bastianini ve Marc Marquez anlamına geliyor.

Bagnaia, "İlk dört ile beşinci arasındaki farka bakarsanız, bu inanılmaz."

"İlk dört sürücünün inanılmaz bir temposu vardı ve sanırım Valensiya'ya kadar da böyle olacak."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu hafta sonu iyi başladı ve bunu önümüzdeki hafta sonları için bir model olarak kullanmalıyız."

"Bu hafta sonu yaptıklarımızı takip etmeli, mükemmel bir şekilde çalışmalı ve yarışta her zaman mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışmalıyız."

"Şampiyonluğu korumak istiyorum! Risk almadan her seferinde puan kazanmaya çalışmalıyım. İnanmalı ve asla pes etmemeliyiz."

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