Bagnaia, Valensiya GP antrenmanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan: "Kolay bir gÃ¼n deÄŸildi"
Francesco Bagnaia, MotoGP antrenmanlarÄ±nÄ±n sonunda Q2'ye kalamamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Valensiya Grand Prix'sinin ilk gÃ¼nÃ¼nde sorunlarÄ± olduÄŸunu dile getirdi.
Fabrika Ducati sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, Valensiya'daki finale gelirken ÅŸampiyonada Pramac'tan Jorge Martin'in 21 puan Ã¶nÃ¼nde yer alÄ±yor.
Ancak Bagnaia'nÄ±n antrenmanlarda 15. sÄ±rada kalarak Q2'yi kaÃ§Ä±rmasÄ± ve Martin'in ikinci sÄ±rada finiÅŸ gÃ¶rmesiyle hafta sonu mÃ¼mkÃ¼n olan en kÃ¶tÃ¼ baÅŸlangÄ±cÄ± yaptÄ±.
Bagnaia, Ducati'sini durdurma sorunlarÄ± nedeniyle sadece Ã¼Ã§ virajda yarÄ±m saniye kaybettiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.
Bagnaia, "ZorlanÄ±yordum. BaÅŸlangÄ±Ã§tan itibaren kolay bir gÃ¼n deÄŸildi."
"Ä°lk antrenman seansÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda frenlerle biraz zorluk yaÅŸadÄ±m. Sonra farklÄ± bir ÅŸey denedik ve kendimi iyi hissediyordum."
"Ancak bugÃ¼nkÃ¼ hislerim viraj giriÅŸlerinde pek iyi deÄŸildi. Ã‡ok fazla kilitlenme yaÅŸÄ±yordum."
"Ama dÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse, hÄ±zlÄ± turumdan sonra verileri kontrol ettiÄŸimde, Ã¼Ã§ virajda 0.5 saniye kaybettiÄŸimi gÃ¶rdÃ¼m. Bu ÅŸekilde nereyi geliÅŸtirebileceÄŸimi anlamak daha kolay ama Ã¼Ã§ virajda yarÄ±m saniye gerÃ§ekten Ã§ok fazla."
"YarÄ±n iÃ§in kendimizi geliÅŸtireceÄŸiz. Bu sefer daha fazlasÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var, bu yÃ¼zden yarÄ±n sabah bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir seans olacak." dedi.
Åžampiyona mÃ¼cadelesinde sinirlerinin geÃ§en yÄ±lkinden daha kÃ¶tÃ¼ olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulduÄŸunda ÅŸunlarÄ± ekledi: "Åžu anda daha iyi olduÄŸunu sÃ¶ylemeliyim."
"Sadece ÅŸu anda hislerimi geliÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmem gerekiyor mu bilmiyorum. Ama geÃ§en yÄ±l baskÄ± ile daha fazla mÃ¼cadele ediyordum."
FotoÄŸraf: Miquel Liso
Francesco Bagnaia, Ducati TakÄ±mÄ±
"GeÃ§en yÄ±l daha gergindim. BugÃ¼n sorunlarÄ±mÄ±z olduÄŸunu ve Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerektiÄŸini kabul ediyorum."
"Veriler Ã¼zerinde birÃ§ok turu kontrol ettik ve kaybettiÄŸim zamanÄ±n sadece Ã¼Ã§ virajda olmasÄ±ndan dolayÄ± mutluyum."
Ä°kinci antrenmanÄ±n son 10 dakikasÄ±nda ÅŸampiyona rakipleri pistte yakÄ±nlaÅŸtÄ± ve Martin Bagnaia'yÄ± takip etti.
Bagnaia bu duruma 'alÄ±ÅŸkÄ±n' olduÄŸunu sÃ¶ylese de Martin'in akÄ±l oyunlarÄ±yla uÄŸraÅŸmak yerine kendi iÅŸine odaklanmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.
"DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse buna alÄ±ÅŸkÄ±nÄ±m. TÃ¼m sezon boyunca aynÄ±ydÄ± ve son Ã¼Ã§ yarÄ±ÅŸta Jorge de aynÄ±sÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±."
"DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse, Q2'de olmak iÃ§in oldukÃ§a yavaÅŸtÄ±m; bu yÃ¼zden bunu bekliyordum."
"Maksimum performans gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ama yeterli olmadÄ±. Jorge'ye gelince, dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸlasa biraz daha iyi olur Ã§Ã¼nkÃ¼ her iki yarÄ±ÅŸÄ± da kazanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi."
"Bu ÅŸekilde iÅŸine odaklanmak iÃ§in zaman kaybediyor. Åžu anda en hÄ±zlÄ±sÄ± deÄŸil, bu yÃ¼zden biraz kendini geliÅŸtirmesi daha iyi olur."
Bagnaia bir kez daha takÄ±m emirlerine ihtiyaÃ§ duyma Ã¶nerisine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ± ve Endonezya'da 13. sÄ±radan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda kazanabildiÄŸini belirtti.
Bagnaia, "TakÄ±m emirlerini sevmiyorum ve Q2'de yer alabilecek potansiyele sahip olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."
"En iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m, Mandalika'da 13. sÄ±radan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m ve yine de yarÄ±ÅŸÄ± kazandÄ±m. Bu yÃ¼zden, elimizden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.
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