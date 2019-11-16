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MotoGP / Valencia GP / Son dakika

Bagnaia, tuhaf kazanın ardından hastaneye kaldırıldı

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Bagnaia, tuhaf kazanın ardından hastaneye kaldırıldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
16 Kas 2019 12:41

Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Valencia'daki antrenmanlarda geçirdiği yavaş hızdaki kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Bagnaia, Ricardo Tormo pistindeki 3. antrenman seansının sonuna doğru pitten çıkarken kaza yaptı ve motosikletin gidonu kafasına vurdu.

Pistte tıbbi ekip tarafından kontrol edilen Bagnaia'nın bir süre sarsıntı yaşadığı ve sol bileğinde çatlak olduğu söylendi. Bu yüzden Bagnaia'nın sıralamalara katılmasına izin verilmedi ve yarın da yarışıp yarışmayacağı henüz bilinmiyor.

Dr Michele Zasa, "Pecco Bagnaia'nın bilinci yerinde ve kazaya bakarak genel olarak iyi durumda. Kaza sonrası sarsıntı yaşamış ve kazada neler olduğunu hatırlamıyor. Aynı zamanda bileğinde de ağrı var. Çatlak görünüyor."

"Şu an için zinde olmadığını belirttik ancak röntgen sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Bir şey çıkmasa bile, bu doğrudan yarışabileceği manasına gelmiyor. Son söz pistteki doktorun olacak."

"Ancak yarışmama ihtimali oldukça fazla çünkü el bileğinde çok fazla ağrı var." dedi.

Yardımcı editör: Matteo Nugnes

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Takımlar Pramac Racing
Editör Jamie Klein

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