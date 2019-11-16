Bagnaia, tuhaf kazanın ardından hastaneye kaldırıldı

Bagnaia, Ricardo Tormo pistindeki 3. antrenman seansının sonuna doğru pitten çıkarken kaza yaptı ve motosikletin gidonu kafasına vurdu.

Pistte tıbbi ekip tarafından kontrol edilen Bagnaia'nın bir süre sarsıntı yaşadığı ve sol bileğinde çatlak olduğu söylendi. Bu yüzden Bagnaia'nın sıralamalara katılmasına izin verilmedi ve yarın da yarışıp yarışmayacağı henüz bilinmiyor.

Dr Michele Zasa, "Pecco Bagnaia'nın bilinci yerinde ve kazaya bakarak genel olarak iyi durumda. Kaza sonrası sarsıntı yaşamış ve kazada neler olduğunu hatırlamıyor. Aynı zamanda bileğinde de ağrı var. Çatlak görünüyor."

"Şu an için zinde olmadığını belirttik ancak röntgen sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Bir şey çıkmasa bile, bu doğrudan yarışabileceği manasına gelmiyor. Son söz pistteki doktorun olacak."

"Ancak yarışmama ihtimali oldukça fazla çünkü el bileğinde çok fazla ağrı var." dedi.

Yardımcı editör: Matteo Nugnes