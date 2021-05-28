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MotoGP / İtalya GP Haberler

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

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Çeviren:
Can Çarpıcı

Francesco Bagnaia, Ducati'nin evinde gerçekleştirilen İtalya GP'sini kazanmanın ''güzel'' olacağını söylese de bunun şimdilik ''bir hedefi olmadığını'' da kabul etti.

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

Bagnaia, 2021 sezonundaki ilk beş yarışın üçünde podyuma çıkmıştı. Bu sonuçlarla birlikte İtalyan pilot, Mugello'ya gelirken Sürücüler Şampiyonası'nda liderin bir puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Mugello'da gerçekleştirilen son 3 İtalya GP'sini Ducati kazanmıştı. Jack Miller'ın Jerez ve Le Mans'da arka arkaya gelen galibiyetleri ile birlikte Ducati bu sene de Mugello'daki en büyük kazanma adayı.

Bagnaia, henüz MotoGP'deki ilk zaferini alabilmiş değil ancak ona göre bütün hafta sonu boyunca rekabetçi olabilmeye odaklanmak, direkt olarak galibiyete odaklanmaktan daha önemli.

İtalya GP'si hakkında konuşan Bagnaia, şu ifadeleri kullandı: ''İlk galibiyetimi burada alabilmek güzel olurdu ancak şu an için hedefim kazanmak değil.''

“Hafta sonunun ilk gününden itibaren istikrarlı bir şekilde rekabetçi olabilmek daha önemli. Eğer sonrasında galibiyeti almak mümkün olursa, buna ulaşmaya çalışacağım.''

''Fakat şu an için sadece son 3 yarıştaki gibi rekabetçi olmaya odaklıyım.

''Le Mans'da yağmur yağdığı için şanslıydım çünkü yarışın başında zorlanıyordum.''

''Yani bu hafta sonu, Portimao'da ve Jerez'de olduğumu gibi rekabetçi olabilmek için neler yapabileceğimizi göreceğiz.''

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Burası sevdiğim bir pist ve bu pist, Ducati'ye uyuyor. Hafta sonu için bekleyelim ancak iyi bir şansımız olabileceğini düşünüyorum.''

Bagnaia'nın takım arkadaşı Miller ise Sürücüler Şampiyonası'nda liderin 16 puan arkasında, 4. sırada bulunmakta. Ducati, birkaç gün önce Miller ile 2022 sezonu için anlaştığı duyurmuştu.

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Mugello'da MotoGP kariyerinde sadece bir kere finiş görebilen Miller, yeni kontratını iyi bir sonuçla kutlamak istiyor.

Konu hakkında konuşan Miller, ''Eğer birisi benim durumumda olup da mutsuz olabiliyorsa, hayatında oldukça yanlış giden şeyler vardır!''

''Gerçekten son birkaç haftam olağanüstü geçti. Yeni kontratımı imzalayarak, önümüzdeki 8 ay hiçbir konuda telaşlanmadan sadece en sevdiğim işe odaklanabilmek hayal gibi.

“Mugello şeytanları... burası sevdiğim bir yer. Sonuç kartımda ise pek iyi durmuyor diyelim.''

“Burada hep çok hızlı oldum ama damalı bayrağı çok fazla göremedim. Bu hafta sonu bunu deneyeceğim.'' dedi.

Mugello'daki ilk antrenman seansında, Bagnaia lider Maverick Vinales'in 0.593 saniye arkasında 6. sırada yer aldı.

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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Editör Lewis Duncan

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