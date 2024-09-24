Bagnaia, Michelin lastiklerinin performansından memnun değil

Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP Emilia Romagna Grand Prix'sinde aniden yaşadığı tempo düşüşünden Michelin'in arka lastiğini sorumlu tuttuğunu açıkladı.



Misano'daki ikinci yarışa pole pozisyonundan başlayan Bagnaia, yarışın ilk turlarında şampiyonadaki en büyük rakibi Jorge Martin ile liderlik mücadelesi veriyordu.



Ancak birkaç tur sonra hem Martin'e hem de takım arkadaşı Bastianini'ye geçilen Bagnaia, lider grupla olan mücadelesini hızla kaybetti ve ardından yarış dışı kalarak şampiyonada büyük yara aldı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış sonrası konuşan Bagnaia, arka lastiğin 15 tur boyunca bekleneni vermediğini ve bu sorunun nedenini anlamadığını söyledi. Bagnaia durumu şöyle özetledi: Yarışın başında 1dk31.8, 31.7, 31.8 turları atıyordum ve bir anda hiçbir şey yapmadan tur zamanım 0,6-07s geriledi."

"Arka lastik bir anda performans vermeyi bıraktı. Diğer sürücüler için bir duba gibiydim."

"Bu arka lastiğin hafta sonunun en iyisi olması gerekiyordu ama 15 tur boyunca çalışmadı. Gerçekten garip."

"Sonra lastik bir anda çok iyi hale geldi. Beklediğim şekilde süper hızlı olmaya başladım."

"Yarışın başında liderdim ve farkı açıp gitmek üzereydim çünkü tempom gerçekten çok iyiydi, lastik sorunları her şeyi bozdu."