Bagnaia: "Sprint yarışlarında puan kaybetmekten yoruldum"

Bagnaia bu yıl yeni GP24 ile pazar günleri iyi performans gösterse de, sprint yarışlarında aynı başarıyı göstermekte zorlandı.

Şampiyona lideri Jorge Martin 2024'te bir kez daha sprint yarışlarının öne çıkan ismi olurken, Bagnaia bu yıl altı sprint yarışının hiçbirinde podyuma çıkamadı.

Daha da endişe verici olan şey, son üç sprint yarışında finiş göremedi ve bunun sonucunda yaşadığı puan kaybı, şampiyonada Martin'in 39 puan gerisine düşmesine yol açtı.

Barselona'daki son sprint yarışında kaza yapan Bagnaia, “Sprint yarışları devam ediyor ve benim de bu konuda kendimi geliştirmem lazım."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Aslında her zaman rekabetçiyiz. Son üç sprint yarışında rekabetçiydik fakat iki kez kaza yaptık ve bir kez de motosiklette sorun yaşadık. Bu yüzden çok fazla puan kaybettim."

“Cumartesi günü son turdaki kazadan önce kazanmaya gidiyordum. Yine de bu kesinlikle geliştirmem gereken bir şey."

“Normalde çok zorlandığım bir alan ama bu yıl her sprint yarışında kendimi iyi hissettim. Yani mesele onları bitirmek ve puan almak çünkü geçen yıl biraz zorlandığım doğru ama katıldığım her sprint yarışını bitiriyordum."

“Daha az puan alıyorsunuz ama şampiyona için çok yardımcı oluyor çünkü her hafta sonu altı, sekiz, dokuz, 12 puan toplamak çok şey ifade ediyor."

“Dolayısıyla, her Pazar rekabetçi olmak iyi olsak da Cumartesi günleri bedavadan puan kaybetmekten yoruldum." dedi.

Pazar günü harika bir performans sergileyen Bagnaia, bir gün önce kaza yaptığı virajda Martin'i geçerek liderliği ele geçirdi ve zafere ulaştı.

27 yaşındaki İtalyan sürücü, kötü bir Cumartesi geçirdiğinde kendine inanmayı bırakmadığın söyledi ve ekledi: “Hedefe çok iyi odaklanabiliyorum. Hata yaptığımda, kaza yaptığımda, bir sorun yaşadığımda hayal kırıklığına uğrayabileceğimi, gergin ve kızgın olabileceğimi biliyorum. Fakat potansiyelimi de çok iyi biliyorum."

“Her şey yolunda giderse kazanmak için savaşabileceğimi, üst sıralar için mücadele edebileceğimi biliyorum. Bu da her zaman savaşmaya hazır olmama yardımcı oluyor."

“Zor bir Cumartesi geçirsem bile iyi bir Pazar geçirebileceğimi çok iyi biliyorum çünkü potansiyel var. Ekibim gayet iyi, motosikletim mücadele ve her şey rekabetçi olmamı sağlayacak şekilde ayarlanmış durumda. Bu yüzden genel pakete çok güveniyorum.”

Bu yıl Pazar yarışları baz alındığında Bagnaia, üç puan önde yer alıyor. Ancak İtalyan sürücü 2024 yılında sprint yarışlarında sadece 14 puan toplayabilirken, Martin üç zaferi sayesinde 56 puan topladı.

Pazar yarışlarında alınan puanlar:

Yarış Martin (alınan paun) Bagnaia (alınan paun) Katar 16 25 Portekiz 25 0 Amerika 13 11 İspanya 0 25 Fransa 25 16 Katalonya 20 25 Toplam 99 102

Sprint yarışlarında alınan puanlar: