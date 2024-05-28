Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Katalonya GP

Bagnaia: "Sprint yarışlarında puan kaybetmekten yoruldum"

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da bir kez daha hayal kırıklığı yaşamasının ardından sprint yarışlarında geride kaldığı için üzgün.

Ezel Tan
Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia bu yıl yeni GP24 ile pazar günleri iyi performans gösterse de, sprint yarışlarında aynı başarıyı göstermekte zorlandı.

Şampiyona lideri Jorge Martin 2024'te bir kez daha sprint yarışlarının öne çıkan ismi olurken, Bagnaia bu yıl altı sprint yarışının hiçbirinde podyuma çıkamadı.

Daha da endişe verici olan şey, son üç sprint yarışında finiş göremedi ve bunun sonucunda yaşadığı puan kaybı, şampiyonada Martin'in 39 puan gerisine düşmesine yol açtı.

Barselona'daki son sprint yarışında kaza yapan Bagnaia,  “Sprint yarışları devam ediyor ve benim de bu konuda kendimi geliştirmem lazım."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Aslında her zaman rekabetçiyiz. Son üç sprint yarışında rekabetçiydik fakat iki kez kaza yaptık ve bir kez de motosiklette sorun yaşadık. Bu yüzden çok fazla puan kaybettim."

“Cumartesi günü son turdaki kazadan önce kazanmaya gidiyordum. Yine de bu kesinlikle geliştirmem gereken bir şey."

“Normalde çok zorlandığım bir alan ama bu yıl her sprint yarışında kendimi iyi hissettim. Yani mesele onları bitirmek ve puan almak çünkü geçen yıl biraz zorlandığım doğru ama katıldığım her sprint yarışını bitiriyordum."

“Daha az puan alıyorsunuz ama şampiyona için çok yardımcı oluyor çünkü her hafta sonu altı, sekiz, dokuz, 12 puan toplamak çok şey ifade ediyor."

“Dolayısıyla, her Pazar rekabetçi olmak iyi olsak da Cumartesi günleri bedavadan puan kaybetmekten yoruldum." dedi.

Pazar günü harika bir performans sergileyen Bagnaia, bir gün önce kaza yaptığı virajda Martin'i geçerek liderliği ele geçirdi  ve zafere ulaştı.

27 yaşındaki İtalyan sürücü, kötü bir Cumartesi geçirdiğinde kendine inanmayı bırakmadığın söyledi ve ekledi: “Hedefe çok iyi odaklanabiliyorum. Hata yaptığımda, kaza yaptığımda, bir sorun yaşadığımda hayal kırıklığına uğrayabileceğimi, gergin ve kızgın olabileceğimi biliyorum. Fakat potansiyelimi de çok iyi biliyorum."

“Her şey yolunda giderse kazanmak için savaşabileceğimi, üst sıralar için mücadele edebileceğimi biliyorum. Bu da her zaman savaşmaya hazır olmama yardımcı oluyor."

“Zor bir Cumartesi geçirsem bile iyi bir Pazar geçirebileceğimi çok iyi biliyorum çünkü potansiyel var. Ekibim gayet iyi, motosikletim mücadele ve her şey rekabetçi olmamı sağlayacak şekilde ayarlanmış durumda. Bu yüzden genel pakete çok güveniyorum.”

Bu yıl Pazar yarışları baz alındığında Bagnaia, üç puan önde yer alıyor. Ancak İtalyan sürücü 2024 yılında sprint yarışlarında sadece 14 puan toplayabilirken, Martin üç zaferi sayesinde  56 puan topladı.

Pazar yarışlarında alınan puanlar:

Yarış
Martin (alınan paun)
Bagnaia (alınan paun)
Katar
16
25
Portekiz
25
0
Amerika
13
11
İspanya
0
25
Fransa
25
16
Katalonya
20
25
Toplam
99
102

Sprint yarışlarında alınan puanlar:

Yarış
Martin (alınan paun)
Bagnaia (alınan paun)
Katar
12
6
Portekiz
7
6
Amerika
7
2
İspanya
12
0
Fransa
12
0
Katalonya
6
0
Toplam
56
14

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek
Sonraki haber Repsol, 2024 sonrası Honda ile yollarını ayıracak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor

2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor

Formula 1
Monako GP
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

Formula 1
Monako GP
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"
Francesco Bagnaia
Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?

Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?

MotoGP
Katalonya GP
Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?
Bagnaia: "Marquez'i takım arkadaşı olarak istemediğim iddiaları saçmalık"

Bagnaia: "Marquez'i takım arkadaşı olarak istemediğim iddiaları saçmalık"

MotoGP
Fransa GP
Bagnaia: "Marquez'i takım arkadaşı olarak istemediğim iddiaları saçmalık"
Bagnaia: "Ducati hâlâ Fransa sprint sorununa yanıt arıyor"

Bagnaia: "Ducati hâlâ Fransa sprint sorununa yanıt arıyor"

MotoGP
Fransa GP
Bagnaia: "Ducati hâlâ Fransa sprint sorununa yanıt arıyor"
Ducati Team
Daha fazlası
Ducati Team
Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek

Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek

MotoGP
İtalya GP
Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek
Petrucci: "Dall'Igna, Marquez'i bırakmaz"

Petrucci: "Dall'Igna, Marquez'i bırakmaz"

MotoGP
Fransa GP
Petrucci: "Dall'Igna, Marquez'i bırakmaz"
Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

MotoGP
Jerez Nisan Testi
Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

Son Haberler

Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek

Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat
Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor

2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor

F1 Formula 1
Monako GP
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

F1 Formula 1
Monako GP
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye