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MotoGP İspanya GP

Bagnaia: "Sprint yarışlarında plansız geçişler deneniyor"

Ducati'den Francesco Bagnaia, bazı sprint yarışlarında “plansız” geçişler olduğunu ve İspanya Grand Prix'sinde erken yarış dışı kalmasında bunun rol oynadığını söyledi.

Lewis Duncan Germán Garcia Casanova
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu Bagnaia, cumartesi günü Jerez'de yapılan 12 turluk sprint yarışında, Marco Bezzecchi ve Brad Binder arasında sıkışarak yarış dışı kalmıştı.

Bu durum Bagnaia'yı kaotik sprinti kazanan Pramac pilotu Jorge Martin'in 42 puan gerisine düşürdü.

Olay FIM komiserleri tarafından inceleme altına alındı ancak başka bir işlem yapılmasına gerek görülmedi.

Kendisine çarpışma sorulduğunda Bagnaia, “Yarış olayı. Bu yarış yönetiminin kararı ve onların işi. Şöyle bir şey var."

“Benim için kerbleri üzerinden iki yarışçıyı geçmeye çalışmak doğru bir çizgi değil. Ben burada kimseye ceza vermek için bulunmuyorum.” dedi.

Bagnaia, doğrudan Binder'i hedef almasa da, hatanın “içerideki sürücüde” olduğunu söyledi. Ancak sprint yarışlarında bazen geçişlere ne kadar az kafa yorulduğunu düşündüğü için de eleştirdi.

Bagnaia ,“Hatanın içerideki sürücüdem kaynaklandığı kesin. Bunun oldukça çılgınca olduğunu söylemeliyiz.”

“Sadece iki tur attım ve bu ilk iki turda dört, beş temas gördüm."

“Şunu söylemeliyim ki sprint yarışlarında bazen geçiş planı yoktur. Sadece motosikletin içeri girmesine izin verin ve diğer taraftaki sürücüye dokunursanız önemli değil."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sadece geçiş yapmaya çalışırsınız. Bu yüzden yarış boyunca pek çok temas gördük.” dedi.

Podyum için mücadele ederken kaza yapan Binder, olayın ikinci turun sonunda son virajdan çıkarken KTM'sinin arkasını kaybetmesiyle başladığını söylüyor.

Bezzecchi, Binder'i geride bırakmaya çalışırken geç fren yaptı ve dışarı açıldı. Bagnaia da hafifçe açıklarak Binder'in hamle yapması için kapıyı açtı.

Binder, “Normal çizgideydim. Yani, girişte. Videoyu izledim ve merkezde kesinlikle normalden daha dardı."

“Ancak son virajdan çıkarken biraz arka tarafımı kaybettim. Bagnaia ve Bezzecchi de beni aralarına aldılar."

“Biri sola, biri sağa gitti ve iç taraftaki Bezzecchi bana doğru düz gidiyormuş gibi göründüğünde oradan önce bir kaos olduğunu düşündüm... dürüst olmak gerekirse, her ikisinin de düz gittiğini düşündüm. Bu yüzden normal çizgimden döndüm ve bana iki motosiklet arasında sıkışmış gibi göründü.” dedi.

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