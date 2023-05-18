Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu"
Ducati'nin şampiyon sürücüsü Francesco Bagnaia, Fransa GP'nin geride kalmasının ardından 2023'ün ilk 5 yarışının 3'ünden puansız ayrılmasına rağmen sprint yarışlarında aldığı sonuçların geride kalmamasında yardımcı olduğunu kabul etti.
Bagnaia, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Fransa GP'nin 5. turunda Maverick Vinales ile verdiği üçüncülük mücadelesinde kazaya karışmasının ardından yarış dışı kalmıştı.
Böylece Bagnaia, bu sene gerçekleştirilen 5 yarışın ikisinde yarış dışı kalırken birinde ise puan alamamış oldu.
Buna rağmen Bagnaia, özellikle sprint yarışlarında aldığı güçlü sonuçlar sayesinde hâlâ şampiyonada lider durumda bulunuyor.
96 puanla, Marco Bezzecchi'nin 1 puan farkla da olsa önünde yer alan Bagnaia, 44 puanı sprint yarışlarında topladı. Bu sene seriye dahil edilen sprint yarışlarında Bagnaia iki defa kazanırken diğer ikisinde ikinci, birinde ise 6. oldu.
Bagnaia, "Sprint tabii ki yardımcı oluyor çünkü sprint olmasaydı, şu anda çok geride kalmış olurdum."
"Grand prix yarışlarından 50 puan kazanırken, sadece sprintlerden 44 puan kazandım. Bu açıdan tabii ki yardımcı oluyor."
"Ancak bu sene, her zaman önde olduğumuz oldukça açık. Her zaman lider oluyoruz. Diğer sürücüler performans konusunda dalgalanmalar yaşıyor, bu da aradaki farkı (puan farkı) açıklıyor."
Bagnaia ultimately lost out to Jorge Martin in the Le Mans sprint, but picked up solid points once more
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Ancak yıllar önce üç yarışta DNF olursanız şampiyonaya liderlik etmek mümkün değildi, çünkü dört sürücü her zaman öndeydi ve bir hata şampiyonluğa mal olabilirdi."
"Bu çok değişti, belki de artık hepimiz aşağı yukarı aynı pakette olduğumuz için, herkesin bir yarış kazanma potansiyeli var."
"Yıllar önce, fabrika motosikletleri önde ve bağımsız motosikletler arkada gibiydi, her turda 0.6 - 0.7 sn yerlerdi. Çok değişiklik oldu." dedi.
Bagnaia, 2022'de sezon ortasına kadar 5 kez yarış dışı kalıp şampiyonada 91 puan geriye düşmesine rağmen sezon sonunda şampiyon olmayı başarmıştı.
MotoGP'de daha önce bu kadar yarış dışı kalıp ve bu kadar geriden gelip şampiyon olmayı başaran başka bir isim bulunmuyor.
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