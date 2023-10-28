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Bagnaia: “Sprint yarışında Zarco/Marquez kapışması bana çok vakit kaybettirdi”

Ducati pilotu Francesco Bagnaia, MotoGP Tayland Grand Prix’si Sprint yarışında çok hızlı olduğunu ancak Johann Zarco ve Alex Marquez’in “lüzumsuz” olarak adlandırdığı pist üstü mücadelesinden dolayı çok vakit kaybettiğini söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Germán Garcia Casanova
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Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

İtalyan pilot Bagnaia yarışı liderin 4,1 saniye gerisinde yedinci sırada bitirdi. Jorge Martın’in yılın yedinci Sprint zaferine ulaşmasının ardından şampiyonadaki puan farkı 27’den 18’e düştü.

Bagnaia sıralama turlarını altıncı sırada bitirdi ve Sprint yarışında kötü bir start aldı. Kötü start almasının sonucunda dokuzunculuğa kadar geriledi.

Dördüncü turun sonunda Alex Marquez ve Zarco, birbirleriyle kapışırken 12. virajda dışarıya taştı ve Bagnaia yedinci sıraya yükseldi. Yarışın sonuna doğru Marco Bezzecchi’nin onda bir saniye kadar arkasına yaklaşan İtalyan pilot, yarışı yedinci sırada bitirdi.

Bagnaia açıklamasında motosikletinde iyi hissettiğini, ancak “lüzumsuz” Zarco/Marquez kapışmasının kendine çok vakit kaybettirdiğini ve podyuma ulaşma şansını kaçırdığını söyledi.

Bagnaia açıklamasında şu ibarelere yer verdi: “Startım çok kötüydü ve sonra Zarco yüzünden baya vakit kaybettim.”

“Sonra üstüne Marco ve Alex Marquez’in lüzumsuz kapışmasından dolayı daha da fazla vakit kaybettim.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team

“Sanki son turdaymış gibi birbirlerini geçmeye çalışıyorlardı ve bu oldukça anlamsızdı. Onların önüne geçebildiğimde, Marc Marquez ile aramda 1,6 saniye fark vardı.”

“Aradaki farkı kapatmayı başardık ve durumu telafi etmeyi başardık. Motorsikletimde gerçekten çok iyi hissediyordum.”

“Motorsikletin lastik tüketimi başta olmak üzere her şeyinden memnunum. Ancak bu kadar hızlı ve formda olduğunuz bir yarışı yedinci bitirmek bizim için hayal kırıklığı oldu.”

“Bu yüzden pazar günkü yarışta bize vakit kaybettirecek pist üstü mücadelelerin dışında kalmak için ilk turlarda yüksek tempo tutturmalıyım.”

Ayrıca Bagnaia, sıralamalardaki kötü sonucu kullandığı iki lastiğin çok farklı performans göstermesine bağladı ve Ducati takımına lastiklerde tutarlılık sağlamaları konusunda çağrı yaptı.

Bagnaia, açıklamalarını şu şekilde bitirdi: “Bu hafta sonu ikinci kez lastikler bana iyi bir hissiyat vermedi.”

“Sıkıntı yaşadığım ön lastikle 1.30.2’lik bir derece yaptım ve oldukça sıkıntılı bir durumdaydım. İkinci lastiği taktiğımda ise 1.29.5 lik bir tur attım. İyi bir tur atmıştım ancak bu bizim işimizi daha da zorlaştırmıştı çünkü problemin nereden kaynaklandığını bulamamamıza sebep olmuştu.”

“Lastiği değiştirdiğimizde yine aynı hissiyat devam ediyordu. Lastiğin verdiği hissiyat durmadan değişiyor ve performansımızın artmasına katkı sağlamıyor. Pazar günkü yarışa altıncı sıradan başlayacağız, bu o kadar da kötü değil ancak lastikler konusunda tutarlı bir performansa ihtiyacımız var.”

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