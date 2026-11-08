MotoGP Katar GP

Ducati, Bagnaia'nin sağlık durumunu açıkladı

Ducati pilotu Pecco Bagnaia, Katar sprint yarışında geçirdiği şiddetli kazanın ardından sağ ayağındaki kırıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 07:40

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP Katar Grand Prix’sinin cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında Gresini pilotu Fermin Aldeguer ile çarpışarak şiddetli bir kaza geçiren Pecco Bagnaia, sağlık kontrolleri için Doha’daki hastaneye sevk edildi.

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Yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasına neden olan kazada bilinci açık şekilde sedyeyle pistten çıkarılan İtalyan sürücünün sağ ayağındaki 4. ve 5. metatars kemiklerinde kırıklar tespit edildi.

Hakem heyeti kazada hatalı bulduğu Fermin Aldeguer’e iki uzun tur cezası verirken, ameliyat ihtimali değerlendirilen Bagnaia’nın pazar günkü ana yarışta piste çıkmaması bekleniyor.

Pist tıp merkezinde gerçekleştirilen ilk kontrollerin ardından MotoGP Medikal Direktörü Angel Charte’nin sunduğu raporu aktaran Ducati, şu açıklamayı paylaştı: "Angel Charte’nin Lusail Uluslararası Pist Tıp Merkezi’nde Francesco Bagnaia üzerinde gerçekleştirdiği ilk tıbbi incelemeler, sağ ayağındaki dördüncü ve beşinci metatars kemiklerinde iki kırık olduğunu ortaya koymuştur.”

“Sürücü, kırıkların cerrahi müdahale gerektirip gerektirmediğini belirlemek amacıyla daha detaylı tetkikler için bu gece Doha Hastanesi’ne nakledilecektir."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

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