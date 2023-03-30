Bagnaia: "Sprint formatı nedeniyle bazı pistlerde ana yarış mesafesi azaltılabilir"

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Geçen haftaki Portekiz GP'si öyle ya da böyle MotoGP tarihine geçti, nitekim Portimao pisti tarihin ilk sprint hafta sonuna sahne oldu.

Normal yarış mesafesinin yarı mesafesinde düzenlenen ve sadece ilk dokuz sürücünün puan aldığı sprint yarışı epey ilgi çekti.

Yarış sürücüler için de fazla zorlayıcı değildi, dolayısıyla yeni formatın ilk sınavını başarıyla atlattığını söylemek mümkün.

Hem sprint yarışında, hem de ana yarışta galibiyete ulaşmayı başaran Bagnaia, fiziksel olarak zorlanmadığını, ancak zihinsel olarak yorulduğunu söyledi; kendisinin bu duruma çözümü ise ana yarış mesafesinin kısaltılması.

Bagnaia, "Yeni bir formatla karşı karşıyaydık ve henüz ilk hafta sonundaydık, bu yüzden herkes biraz daha stresliydi."

"Yarıştan sonra pek yorgun hissetmesem dahi zihinsel olarak epey yorgundum, çok uzun bir gündü."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Örneğin eğer yarışa ilk çizgiden başlıyorsanız, yemek yemeden veya sprint yarışına hazırlanmadan önce medya karşısına geçmeniz gerekiyor. Hepimiz buna adapte olmalıyız, yeni dinamik bu."

"Ancak bazı pistlerde yarış mesafesinin azaltılmasını islemek zorundayız, çünkü Portimao'da orlanmasak bile Mugello veya Austin gibi pistlerde zorlanabiliriz. Dolayısıyla belki de bu pistler için bazı değişiklikler yapmalıyız." dedi.

Sprint yarışları bu sezon her hafta sonu düzenlenecek, bu da toplam 777 puanın dağıtılacağı 42 yarışın bizi beklediği anlamına geliyor.

Yeni sprint yarışı yarışçılar tarafından karışık duygularla karşılandı, başta Fabio Quartararo olmak üzere bazı sürücülere göre herkes yarışın sadece 12 tur olması nedeniyle oldukça agresif hareket ediyor.

Bununla birlikte, bazı sürücüler de agresiflik seviyesinin ana yarışa göre çok da farklı olmadığını savunmakta.