Bagnaia: "Son yarışta fazla temkinli olursam başım belaya girebilir"

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Ducati sürücüsü geçen hafta sonu Malezya Grand Prix'sini kazandı fakat Fabio Quartararo'nun üçüncü olması nedeniyle şampiyonluğu henüz kazanamadı.

Bagnaia şimdi MotoGP'deki ilk şampiyonluğunu kazanmak için Valensiya'da sadece iki puana ihtiyaç duyuyor.

Quartararo'nun şampiyonluğu için tek yol yarışı kazanmak ve Bagnaia'nın yarışı puansız tamamlamasını beklemek.

Ancak Bagnaia, Valensiya'daki yaklaşımını değiştirmeyeceğini çünkü temkinli sürüşün sorunlara yol açma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

Bagnaia Valensiya' yarışı için, "Şampiyona açısından biraz daha iyi olacağı kesin."

"Fakat normalde çok temkinli olduğunuzda başınız belaya girebilir çünkü grubun içerisinde olursunuz, ve orada bir şeyler yapmak daha zordur, ön lastik basıncında değişiklikler olur."

"Bu yüzden, bu hafta sonu yaptığım gibi değil de, her zamanki gibi yarışmaya çalışacağım çünkü gördüğünüz üzere çok fazla kaza yaptım."

Enea Bastianini, Gresini Racing and Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak [akıllı olmam], her şeyi anlamam ve ardından yarışta kazanma ihtimalim varsa kazanmaya çalışmam gerekiyor."

"Cuma günü Valensiya'daki seansların kuru olmasını umacağım ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

Bagnaia yarışa kadar zorlu bir hafta sonu geçiriyordu ve Cumartesi günü iki kez kaza yaparken, sıralama turlarında dokuzuncu oldu.

İtalyan sürücü, "Artık rahatlayabilirim çünkü Malezya hafta sonu, cumartesi günkü hatalar nedeniyle oldukça zordu."

"Fakat yarışta, çılgınca şeyler yapmadan hızımızın gayet iyi olduğunu gösterdik."

"Valencia'da, zorlamadan da yeterince güçlü olabileceğimizi -tekrar- göstermek istiyorum." dedi.