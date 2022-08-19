Bagnaia: "Son iki yarışta çok şanslıydık"

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Sachsenring'de düşerek bu sezon dördüncü kez yarış dışı kalan ve şampiyonada Fabio Quartararo'nun 91 puan gerisine düşen Bagnaia'nın şampiyonluk şansı bir hayli azalmıştı.

Ancak sonrasında çok iyi bir form yakalayan İtalyan sürücü, sonraki iki yarışta -Assen ve Silverstone- galibiyete ulaştı ve bu yarışlarda Quartararo'nun yaşadığı sıkıntıları maksimize ederek farkı 49 puana indirdi.

Farkın azalmasında şans faktörünün ve Aleix Espargaro'nun Silverstone'da yaşadığı sakatlığın etkisini hesaba katan Bagnaia, her yarışta böyle olayların yaşanmayacağını hatırlatıyor.

Perşembe günü basın toplantısında söz alan Bagnaia, "Her şeyden önce, bir numaralı amacım hafta sonundan puanlarla ayrılmak. Son iki yarışta gerçekten çok şanslıydık, ana rakiplerimin her ikisi de problem yaşadı."

"Bu her zaman böyle gitmeyecek. Son iki yarışta önemli puanlar toplamayı başardım, çünkü şanslıydım."

"İzleyip göreceğiz, önümüzde bize uyacak yarışlar var. Ancak şu anda önümüzdeki mücadeleyi ve antrenmanları düşünmek istemiyorum. Şu anda Fabio'ya en yakın sürücü halen Aleix." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Avusturya, Ducati'nin en güçlü olduğu yarışlardan biri; İtalyan takım, 2016'da takvime dönen pistte -beşi arka arkaya olmak üzere- toplam altı galibiyet almayı başardı.

Sonraki iki yarış ise Misano ve Aragon ve bu iki pist de Bagnaia'ya çok uygun -kendisi geçen sene Aragon'da kariyerinin ilk galibiyetini elde etmiş, sonraki hafta Misano'da da ikinci zaferini cebe atmıştı.

Bu üç yarışın şampiyonluk hedefleri için kritik olup olmadığı sorulan Bagnaia, "Bunu söylemesi gerçekten zor."

"İşler yıldan yıla değişebilir. Bu üç pistte de iyi olduğumuz doğru, ancak geçen yıl Le Mans'ta epey zorlanmıştım, bu yıl ise zafer için savaşıyordum."

"Yani her şey değişebilir. Motosikletimiz geçen yıla göre biraz farklı ama sonraki yarışları düşünmek istemiyorum. Önceliğim sezonun kalan kısmında da rekabetçi olmak ve puan toplamaya çalışmak."

"Ancak sonraki yarışlarda rekabetçi olup olmayacağımı tahmin etmek zor." dedi.