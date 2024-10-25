Bagnaia, sezonun geri kalanında VR46 ile yarışmak üzere Iannone yerine Bulega'yı destekliyor

Son MotoGP Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia, 2024 MotoGP sezonunun son iki yarışında VR46’da Fabio di Giannantonio'nun yerine geçecek aday olarak WorldSBK'da başarılı bir sezon geçiren Nicolo Bulega'yı destekliyor.

Uydu takımı şu anda, omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat olarak sezonu erken kapatmaya karar veren di Giannantonio’nun yerini doldurmak üzere Malezya ve Valensiya yarışları öncesinde bir alternatif arıyor.

Bu hafta sonu yapılacak Tayland Grand Prix'si öncesinde, MotoGP'ye beş yıllık aranın ardından geri dönmesi beklenen eski Ducati MotoGP sürücüsü Andrea Iannone'nin bu koltuğa en yakın isim olduğu söylentileri dolaşıyor. Iannone, kariyerine ara vermesine neden olan dört yıllık doping yasağını tamamlamış durumda.

2022 ve 2023 MotoGP dünya şampiyonu Bagnaia ise Jorge Martin ve Marc Marquez'in aksine, bu koltuk için tercihinin Iannone değil Bulega olduğunu belirtti.

VR46 Akademisi’nin eski bir üyesi olan Bulega, Ducati fabrika takımıyla geçirdiği WSBK'daki çaylak sezonunda altı galibiyet alarak genel sıralamayı ikinci olarak tamamladı. Bagnaia, Alvaro Bautista'nın geçen sezon Sepang'da zorlanması nedeniyle MotoGP'ye uyum sağlamanın zor olduğunu düşünse de, Ducati’nin Bulega'nın performansını MotoGP’de bir deneme şansı ile ödüllendirmesi gerektiğini düşünüyor.

Bagnaia, “Bulega'yı bu motosiklette görmeyi umuyorum çünkü bir MotoGP motosikletini deneme fırsatınız olduğunda bunu değerlendirmelisiniz ve bunun Iannone'nin de hoşuna gideceğini düşünüyorum.”

“Sepang kolay bir pist değil, bunu geçen sezon Bautista'da gördük ama bence Bulega MotoGP'den keyif alacak ve bunu eğlenceli bir an olarak değerlendirecek.” dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın görüşlerine rağmen, Iannone'nin hem MotoGP'ye hem de Ducati'ye dönme şansı elde etmesi fikrine olumlu tepkiler geldi.

İtalyan sürücü Ducati ile dört sezon geçirdi ve bu süre zarfında bir galibiyet ve yedi podyum elde etti. Ancak, 2019'da Aprilia ile yarışırken, dört yıl boyunca yarışlardan men cezası getirecek bir doping testini geçemeyince kariyeri raydan çıktı.

Uzun süre ara vermesine rağmen, bu sezon Go Eleven Ducati ile WSBK'da bir galibiyet ve beş podyum alarak yarışlara geri döndü.

Pramac sürücüsü Martin ve Gresini sürücüsü Marquez, Iannone’nin MotoGP'de tekrar yarışma şansını hak ettiğini düşünüyor.

Şampiyona lideri Martin, “Benim için onun MotoGP'ye geri döndüğünü görmek çok güzel,”

“Yaşadıklarından sonra WorldSBK'ya gitti ve bir yarış kazandı, yani hâlâ iyi bir seviyede olduğunu gösteriyor. Belki de hâlâ hızlıdır ve bence bu insanlara hâlâ güçlü olduğunu göstermek için iyi bir fırsat.” dedi.

Marquez ise, “Benim için onu orada görmek güzel olurdu çünkü iyi mücadelelerimiz oldu.”

“Tabii ki dört yıl sonra tek bir yarışta hızlı olmak çok zor.”

“Belki o bir süpermendir ve bunu yapabilir. Çünkü o çok iyi bir yetenek ve bence bu şans onun için bir hediye gibi olur.” diye ekledi.