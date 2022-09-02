Bagnaia, San Marino GP için grid cezası aldı

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Francesco Bagnaia, ilk serbest antrenman seansının son dakikalarında ilk viraja oldukça yavaş girmişti.

İkinci virajdan çıkan ve yarış çizgisinde yavaşça ilerleyen İtalyan sürücüsü, arkasından gelenler için tehlike oluşturdu ve LCR Honda'dan Alex Marquez, İtalyan sürücüden zar zor kaçabildi.

Hakemler bunun üzerine inceleme başlattıklarını duyurdular. Öğle arasında, bu incelemenin sonucu paylaşıldı.

Yapılan incelemede, Bagnaia'nın tehlikeli şekilde yavaşladığı ve rakiplerini engellediği ortaya çıktı. Bundan ötürü de kendisine üç sıra grid cezası verildi.

Hakemler durumu, "İlk antrenman seansındaki son turunda yarış çizgisinde yavaş şekilde hareket ettiğini ve diğer sürücüler için tehlike yarattığını fark ettik. Bu, MotoGP sürücülerine ve takımlara verilen talimatlara aykırıdır." şeklinde açıkladılar.

Bagnaia ve Ducati karara itiraz edemeyecek.

İtalyan sürücü son üç MotoGP yarışını kazandı ve şu anda şampiyonada44 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images