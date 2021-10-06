Bagnaia, şampiyonluk şansını ayakta tutmak için tehlikeli hareketler yapmayacak

Son birkaç yarışta inanılmaz performans gösteren Bagnaia, Aragon ve Misano'da üst üste iki galibiyet aldıktan sonra, geçtiğimiz hafta yapılan Amerika GP'sinde üçüncü sırada yarışı tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı.

Ancak şampiyona lideri Quartararo'nun yarışı ikinci sırada bitirmesi ile beraber şampiyonadaki fark 52 puana çıktı ve Yamaha pilotu, sıradaki yarış olan Emilia Romagna GP'sinde şampiyonluğu kazanmak için ilk şansına sahip olacak.

Üç hafta önce Misano'da yapılan MotoE sezon finali yarışında Dominique Aegerter, son turda Jordi Torres ile temas ederek şampiyonluk kazanacağı durumda yer aldı - ancak yarışın ardından ceza alan Aegerter'in cezasının ardından Torres, üst üste ikinci kez şampiyonluğu kazanmış oldu.

Quartararo'ya karşı şampiyonluk şansını ayakta tutabilmek için riskli hareketler deneyip denemeyeceği sorusunu yanıtlayan Bagnaia, "Ben sadece kapanması imkansız gibi gözüken bu farkı kapatmak için buradayım."

"Ben sadece deniyorum. Fabio'dan daha sakin bir kafada olduğumu düşünüyorum çünkü Fabio'nun şampiyonluğu düşünmesi gerekiyor."

"Ben sadece olabildiğince rekabetçi olmayı düşünüyorum ve Fabio'nun da sakin olmadığını söylemiyorum, sadece ben kendimin daha sakin olduğuna inanıyorum."

"Tabii ki Aegerter'in yaptığı gibi bir şey yapmayacağım çünkü eğer geçiş yapma şansınız varsa, bu geçişi yaparsınız, eğer bu şansınız yoksa bir şey denemek çok risklidir."

"Bizim aramızda yedi, sekiz puanlık fark yok ancak 50 puan var, bu nedenle bu, benim yapabileceğim bir şey değil."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Dorna

"Ben pes etmeyeceğim, ancak Fabio bu sene inanılmaz bir iş yaptı."

"Sezon başında en iyi işi o yaptı ve istikrarlı kalabilen tek pilot o oldu, bu nedenle o çok iyi bir pilot. Kazanma ihtimali olan kişi de o."

"Bu puanları nerede kaybettiğimizi biliyoruz, bu nedenle son üç veya dört yarışta çok iyi bir iş yapıyoruz, gelişiyoruz ve yeni şeyler öğreniyoruz."

"Daha rekabetçi bir konumdayız ve Fabio da çok iyi bir iş yapıyor." dedi.

Quartararo, Austin'deki podyumunun ardından kendisinin şampiyonluğu Misano'da kazanmak gibi bir "takıntısı" olmasına gerek olmadığını ve Emilia Romagna GP'sine, diğer yarışlardaki gibi yaklaşacağını söyledi.