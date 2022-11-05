Bagnaia: "Şampiyonluk düşünceleri, Valensiya'daki ilk günde beni sınırladı"

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Ducati sürücüsü, bu hafta sonu Valensiya'daki final yarışına son dünya şampiyonu Fabio Quartararo'nun 23 puan önünde ilk sırada başlıyor ve Pazar günü şampiyonluğu kazanmak için yarışı 14. veya daha üst sırada bitirmesi gerekiyor.

Her iki sürücü de Cuma günkü seansları arkalarda tamamlarken, Quartararo sekizinci, Bagnaia ise 0.050 saniye gerisinde dokuzuncu sırada yer aldı.

Quartararo'nun lider tamamladığı ilk seansı 17. sırada noktalayan Bagnaia, bu koşullarda motosiklet üzerindeki hislerinin çok iyi olmadığını, ancak ikinci antrenmanda ileriye doğru "büyük bir adım" atmayı başardığını söyledi.

Yine de şampiyonadaki durumunun ikinci seansta kendisini daha temkinli olmaya zorladığını kabul ediyor.

Bagnaia Cuma günkü sürüşünün ardından, "Bu sabah zorlanıyordum, hissiyatımı biraz geliştirsek de yeterli değildi."

"Öğleden sonra da aynı başladı, sabahkinden biraz daha başlasam da hislerim iyi değildi."

"Ardından ikinci denememde harika bir adım attım, Fabio ve Marc [Marquez] ile benzer tempodaydım."

"İyi bir sürüştü ve hislerim çok gelişti. Zaman turu denemem gayet iyiydi ama yine de biraz hissiyat eksikliği var ve Sepang'la aynı hataları yapmak istemiyorum."

"Bugün de rüzgar nedeniyle hata yapmak çok kolaydı."

"Bu yüzden pistin bazı bölümlerinde biraz daha yavaş olmayı kabullendim çünkü virajlara daha hızlı girmekte zorlanıyordum. Beni sınırlayan bir şey vardı."

"Her zaman olduğu gibi, motosiklet geçen yıla kıyasla oldukça farklı hissettiriyor ve bu pistte bunu biraz daha fazla hissediyorum çünkü frenlemede normalden biraz daha fazla zorlanıyorum."

"Ayrıca arka tarafın tutuşu biraz düşüktü. Bu yön üzerinde çalıştık ve sonunda iyi bir ilerleme kaydettik."

"Yine de hâlâ eksiklerimiz var ve şampiyonluk zihniyeti de en hızlı tur denemesinde beni biraz kısıtladı." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarına daha temkinli yaklaşması gerekip gerekmediği sorusuna Bagnaia,"Q2'de olmaya çalışacağım, asıl önemli olan bu olacak. Bugün attığım adımla ilk 10'a girebileceğimizi düşünüyorum."

"İkinci denememde arka lastikle 16 tur attım ve hızım oldukça iyiydi."

"Şu anda en hızlı isim olan Fabio'ya çok yakındık ve aradaki fark 0.050 saniye civarıydı."

"Sabah iyi bir zaman turu atmaya çalışacağım. Koşulları görmemiz gerekiyor çünkü hava daha soğuk olacak fakat rüzgar azalacak, bu yüzden bizim için daha iyi olabilir."

Quartararo ise Yamaha'sıyla sıralama turlarında daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor ancak Bagnaia kadar gergin olduğu yönündeki iddiaları kabul etmiyor.

Quartararo, Bagnaia'nın Cuma günü düşünceli göründüğü söylendiğinde şöyle cevap verdi: "Bu normal. Fakat ben neden gergin olayım ki?"

"Takıma ve arkadaşlarıma yarış boyunca her şeyi yapacağımı söyledim. Ne olursa olsun Pazar gecesi eğleneceğiz ama bir şeyleri denemeden buradan ayrılmayacağım."