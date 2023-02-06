Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"

Haberi dinle

Francesco Bagnaia, geçen yıl ilk MotoGP dünya şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Bu şampiyonluğu kazanması pek de kolay olmadı çünkü 91 puan geriye düşmüştü ve Fabio Quartararo'yu geçmesi için mucizelere ihtiyacı vardı.

Fakat İtalyan sürücü, aldığı peş peşe zaferler ve Quartararo'nun yaşadığı sorunlarla bu farkı kısa sürede eritti.

Ducati sürücüsü, 2009 Valentino Rossi'den bu yana şampiyon olan ilk İtalyan MotoGP sürücüsü oldu . Bu aynı zamanda Casey Stoner'ın 2007'deki şampiyonluğundan bu yana Ducati'nin de ilk şampiyonluğu oldu.

Bagnaia, GQ'ya verdiği bir röportajda Rossi'nin başarısında büyük rol oynadığını vurguladı.

Bagnaia, "Valentino'nun devamlı orada olması benim için çok önemliydi ve öyle olmaya da devam ediyor."

"Aslında benimle rakiplerim arasındaki farkın bu olduğunu söyleyebilirim. Vale, zamanla arkadaşım olan gerçek bir usta ama her şeyden önce örnek alınacak bir kişi."

"Hayatını bir sürücü olarak geçirdiği için bize tam olarak ne yapmamız gerektiğini ve işimizin her alanında nasıl gelişmemiz gerektiğini söylüyor."

"Bugün bile, ona ihtiyacım olduğunda, yanında gidiyorum ve sonsuz deneyimlerini kullanarak bana yantı veriyor." dedi.