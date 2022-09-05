Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum"
Şampiyona ikinciliğine yükselen Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, puan farkını iyice azaltana kadar şampiyonluk ihtimalini düşünmeyeceğini öne sürüyor.
Almanya GP'sinde kendisini yerde bulan ve ilk 10 yarışta dört kez yarış dışı kalarak şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 91 puan gerisine düşen Bagnaia, sonrasında müthiş bir form tutturarak arka arkaya dört galibiyet -Assen, Silverstone, Avusturya ve Misano- elde etti ve farkı 30 puana indirdi.
Epey güçlü bir form yakalayan Bagnaia, yine de kendisini bir şampiyonluk adayı olarak görmediğini ve sadece her yarışa ayrı ayrı odaklanmak istediğini söylüyor.
Bagnaia, "30 puan büyük bir fark, dolayısıyla farkı kapatmaya odaklanmak istemiyorum. Sadece sezonun ikinci yarısındaki tüm yarışlarda yaptığımız işe odaklanmak, akıllı davranarak durumu ve nereye kadar gidebileceğimizi anlamak istiyorum.
"[Misano'da] olduğu gibi, kazanma ihtimali görürsem bunun için uğraşacağım. Ancak bana sorarsanız gerçekten iyi bir iş çıkarıyoruz, çünkü her zaman çok güçlü ve istikrarlıyız -bu şekilde sezonun başından bu yana fark yaratabiliyoruz."
Race winner Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Dorna
Autosport'un kendisini hangi noktada bir şampiyonluk adayı olarak görmeye başlayacağı sorusuna Bagnaia, "Şampiyonluk hakkında düşünmeye liderden 5-10 puan uzakta olduğumda başlayacağım, şampiyonayı düşünürken çok fazla hata yaptım."
"Artık hedefim her zaman rekabetçi, her zaman hızlı, her zaman önde olmak ve her zaman rakibimin önünde kalarak kazanmaya çalışmak -bu çalışma şekli sezonun ikinci yarısının püf noktası."
"Bu yüzden, tüm hafta sonu boyunca çalışmaya daha fazla odaklanabilmek için şampiyonayı düşünmek istemiyorum." cevabını verdi.
Son olarak Misano'da Ducati'nin çok iyi bir iş çıkarttığını söyleyen Bagnaia, "En kolay yarışlarımızdan biri değildi çünkü yarışın başında yol tutuşun çok yüksek olmadığını hissediyordum ve rekabetçi olmakta zorlanıyordum, hemen arkamdaki Maverick [Vinales] ise çok zorluyordu."
"Sonrasında her tur daha da hızlandığımı hissettim, son altı turda inanılmaz hızlıydım."
"Hayatımda hiç son turda en hızlı turumu atmamıştım, bu da inanılmaz bir iş çıkardığımızı kanıtlıyor." dedi.
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