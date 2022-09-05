Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Augusto Fernandez, GasGas-Tech3 ile MotoGP'ye yükselmeye hazırlanıyor!
MotoGP / San Marino GP Haberler

Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum"

Şampiyona ikinciliğine yükselen Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, puan farkını iyice azaltana kadar şampiyonluk ihtimalini düşünmeyeceğini öne sürüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum"
Haberi dinle

Almanya GP'sinde kendisini yerde bulan ve ilk 10 yarışta dört kez yarış dışı kalarak şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 91 puan gerisine düşen Bagnaia, sonrasında müthiş bir form tutturarak arka arkaya dört galibiyet -Assen, Silverstone, Avusturya ve Misano- elde etti ve farkı 30 puana indirdi.

Epey güçlü bir form yakalayan Bagnaia, yine de kendisini bir şampiyonluk adayı olarak görmediğini ve sadece her yarışa ayrı ayrı odaklanmak istediğini söylüyor.

Bagnaia, "30 puan büyük bir fark, dolayısıyla farkı kapatmaya odaklanmak istemiyorum. Sadece sezonun ikinci yarısındaki tüm yarışlarda yaptığımız işe odaklanmak, akıllı davranarak durumu ve nereye kadar gidebileceğimizi anlamak istiyorum.

"[Misano'da] olduğu gibi, kazanma ihtimali görürsem bunun için uğraşacağım. Ancak bana sorarsanız gerçekten iyi bir iş çıkarıyoruz, çünkü her zaman çok güçlü ve istikrarlıyız -bu şekilde sezonun başından bu yana fark yaratabiliyoruz."

Race winner Francesco Bagnaia, Ducati Team

Race winner Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Dorna

Autosport'un kendisini hangi noktada bir şampiyonluk adayı olarak görmeye başlayacağı sorusuna Bagnaia, "Şampiyonluk hakkında düşünmeye liderden 5-10 puan uzakta olduğumda başlayacağım, şampiyonayı düşünürken çok fazla hata yaptım."

"Artık hedefim her zaman rekabetçi, her zaman hızlı, her zaman önde olmak ve her zaman rakibimin önünde kalarak kazanmaya çalışmak -bu çalışma şekli sezonun ikinci yarısının püf noktası."

"Bu yüzden, tüm hafta sonu boyunca çalışmaya daha fazla odaklanabilmek için şampiyonayı düşünmek istemiyorum." cevabını verdi.

Son olarak Misano'da Ducati'nin çok iyi bir iş çıkarttığını söyleyen Bagnaia, "En kolay yarışlarımızdan biri değildi çünkü yarışın başında yol tutuşun çok yüksek olmadığını hissediyordum ve rekabetçi olmakta zorlanıyordum, hemen arkamdaki Maverick [Vinales] ise çok zorluyordu."

"Sonrasında her tur daha da hızlandığımı hissettim, son altı turda inanılmaz hızlıydım." 

"Hayatımda hiç son turda en hızlı turumu atmamıştım, bu da inanılmaz bir iş çıkardığımızı kanıtlıyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Augusto Fernandez, GasGas-Tech3 ile MotoGP'ye yükselmeye hazırlanıyor!
Önceki haber

Augusto Fernandez, GasGas-Tech3 ile MotoGP'ye yükselmeye hazırlanıyor!
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor
MotoGP

Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor

Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor San Marino GP
MotoGP

Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor

Quartararo, MotoGP sıralama turlarından "çok daha az keyif alıyor" San Marino GP
MotoGP

Quartararo, MotoGP sıralama turlarından "çok daha az keyif alıyor"

Francesco Bagnaia Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Miller: “Bagnaia’nın, Stoner’in MotoGP rekoruna ulaşması onun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor” Avusturya GP
MotoGP

Miller: “Bagnaia’nın, Stoner’in MotoGP rekoruna ulaşması onun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor”

Bagnaia: "Avusturya GP, bu yılın en zor galibiyetiydi" Avusturya GP
MotoGP

Bagnaia: "Avusturya GP, bu yılın en zor galibiyetiydi"

Bagnaia: "Son iki yarışta çok şanslıydık" Avusturya GP
MotoGP

Bagnaia: "Son iki yarışta çok şanslıydık"

Ducati Team Daha fazlası
Ducati Team
Bagnaia, aldığı tavsiyeler için Stoner ve Rossi'ye minnettar Britanya GP
MotoGP

Bagnaia, aldığı tavsiyeler için Stoner ve Rossi'ye minnettar

Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum" Hollanda GP
MotoGP

Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum"

MotoGP Hollanda 2. antrenman: Kuru-ıslak koşullarda Bagnaia lider Hollanda GP
MotoGP

MotoGP Hollanda 2. antrenman: Kuru-ıslak koşullarda Bagnaia lider

Son Haberler

Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum"

Şampiyona ikinciliğine yükselen Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, puan farkını iyice azaltana kadar şampiyonluk ihtimalini düşünmeyeceğini öne sürüyor.

Augusto Fernandez, GasGas-Tech3 ile MotoGP'ye yükselmeye hazırlanıyor!
MotoGP MotoGP

Augusto Fernandez, GasGas-Tech3 ile MotoGP'ye yükselmeye hazırlanıyor!

Motorsport.com, KTM'in Moto2 şampiyona lideri Augusto Fernandez ile anlaşmaya vardığını, Fernandez'in GasGas-Tech 3'te yarışacağını öğrendi.

MotoGP, Suudi Arabistan'da yarışmak için ilk adımı attı!
MotoGP MotoGP

MotoGP, Suudi Arabistan'da yarışmak için ilk adımı attı!

Dorna Sports ve Saudi Motorsport Company, Suudi Arabistan'da MotoGP yarışı düzenlenmesi için bir mutabakat imzaladılar.

Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor
MotoGP MotoGP

Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor

Marc Marquez, yeniden motosiklete binebilecek seviyeye ulaştığını, ancak tüm yarışlara çıkabilecek seviyeye ulaşmadan dönmek istemediğini söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.