Bagnaia: "Şampiyon olmak için takım emrine ihtiyacım yok"

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İtalyan sürücü, Haziran ayındaki Almanya GP'sinin ardından oluşan 91 puanlık farkı kapattı ve artık son şampiyon Fabio Quartararo'nun sadece 10 puan gerisinde yer alıyor.

Bu puan farkı aslında 5 olabilirdi ancak Ducati'nin uydu takımı Gresini için yarışan Enea Bastianini, Aragon'da kendisini geçti ve galibiyete ulaştı. Bu da bir bakıma Yamaha'nın işine yaradı.

Ducati, şimdilik hiçbir sürücüye takım emri uygulamayacağını doğrularken, Bagnaia zaten buna ihtiyacı olmadığını söylüyor.

Ducati içinde takım emirleri hakkında herhangi bir tartışma olup olmadığı sorulduğunda Bagnaia, "Samimi söylüyorum, önde olmak için yardıma ihtiyacım yok."

"Birinin bana yol vermesiyle kazanmak yerine, pist üstünde kazanmayı tercih ederim."

"Fakat her halükarda, bu karar sürecinde yer almayacağım. Eğer farklı bir şeye karar verirlerse de benimle ilgisi olmayacak."

"Ben sadece yarışacağım, önde olmaya ve kazanmaya çalışacağım. Tıpkı Misano ve Aragon'da yaptığım gibi ana hedefim bu olacak." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyonada 2021 Ducati'siyle Quartararo'nun 48 puan gerisinde yer alan Bastianini ise bu hafta sonu yine aynı şekilde yarışacağını çünkü kendisine aksi yönde bir mesaj verilmediğini söylüyor.

Takım emirleri sorulduğunda, "Konuyla alakalı büyük bir soru işareti var. Ayrıca bana göre basın bunu çok fazla öne çıkarıyor."

"Fakat garajımın içindeki durumun gayet düzgün olduğunu düşünüyorum."

"Hissiyatım gayet iyi ve sanırım Ducati de şu an için böyle devam etmesini istiyor."

"Şu an için takım emri almadım ve Pecco'nun önde olması durumunda ne olacağını göreceğiz."

"Artık zirveye daha yakınım ve şu an için önemli olan tek şey %100 seviyemde olmak." dedi.