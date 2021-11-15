Bagnaia: "Rossi'yi kutlamak için en iyi yol, Valensiya GP'yi kazanmaktı"

Ducati sürücüsü Bagnaia, pazar günü Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilen 27 turluk final yarışının ilk kısmında Pramac'ın çaylak sürücüsü Jorge Martin'i kovalıyordu ve 15. turda yaptığı hamleyle, bu yılki dördüncü zaferini aldı.

Bagnaia, tüm VR46 Akademisi sürücüleri gibi, özel Rossi kaskıyla yarışırken, bu kask İtalyan sürücünün 2004 yılında Yamaha ile şampiyonluğa ulaşırken kullandığı kask tasarımıydı.

432. Grand Prix'sini 10. sırada bitiren Rossi, damalı bayrağın çıkmasının ardından vedasını İtalyan sürücüye sarılarak kutladı.

Bagnaia, "En önemli şey onu mümkün olan en iyi şekilde kutlamaktı ve geçmişte yarıştığı kasklardan en sevdiğim buydu, bence en önemlisi de bu, çünkü 2004'te Yamaha ile şampiyon oldu, bunu yapmak hiç kolay değildi fakat o, kazandı."

“Yani, benim için bu kaskın hikayesi için en güzeliydi.

"Bu yüzden bunu seçtim ve bugün onu kutlamanın en iyi yolu, son yarışını kazanmaktı."

"Damalı bayraktan sonra pistte sarılmamız güzeldi. Gerçekten hislerimizi paylaştık, bu yüzden çok mutluyum.” dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com'a konuşan Bagnaia, Rossi'nin son MotoGP yarışında kazanmak için ek bir baskı hissedip hissetmediği sorulduğunda, "Evet, fakat bu pozitif bir baskıydı."

“Hiçbir şey için savaşmıyordum çünkü şampiyonadaki pozisyonlar zaten belliydi."

"Yani, sadece kendi yarışımı yapıyordum ve tüm hafta sonu boyunca yaptığım şeyi yapıyordum. Bu kaskla kazandığım için çok mutluyum." dedi.

Bagnaia, MotoGP'deki üçüncü sezonunu şampiyona ikincisi olarak tamamladı ve dünya şampiyonu Fabio Quartararo'nun sadece 26 puan gerisinde kaldı.

Ducati ise hem markalar hem de takımlar şampiyonluğunu kazandı.