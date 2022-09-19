Bagnaia: "Quartararo'nun kazası yaklaşımımı etkilemedi"

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Quartararo ilk turda önden kayma yaşayan Marc Marquez ile temas yaşamış ve bu temasın ardından kendini yerde bularak yarış dışı kalmıştı.

Rakibinin puan kaybetmesini maksimize edemeyen Bagnaia ise, son tur kendisini geçen Enea Bastianini'nin 0.042 saniye gerisinde ikinci olmuştu -yine de fark tamamen kapandı, artık Quartararo'nun avantajı sadece 10 puan!

Bu kazanın kendisine sunduğu "büyük fırsatın" farkında olan Ducati sürücüsü, bunun yarışa yaklaşımını değiştirmediğinde ısrarcı.

Yarışın ardından konuşan Bagnaia, "Samimiyetle söylüyorum, [kaza] benim stratejimi değiştirmedi."

"Stratejim hızımı her tur daha da arttırmaktı, çünkü başlangıçta yol tutuşunun 4. antrenmandaki kadar iyi olmadığını hissediyordum."

"Sakindim, sadece gaza nispeten yumuşak basmaya çalışıyordum, sonrasında zorlamaya başladım; biraz daha ve biraz daha."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Enea'nın yakınımda olduğunu biliyordum, çünkü sadece Fabio ve Enea yarış sırasında aynı hıza sahipti, bu yüzden Enea'nın yarış sırasında kesinlikle beni takip ettiğini zaten biliyordum."

"Ama bu benim için pek bir şeyi değiştirmedi. Yedinci virajdan çıktığımda büyük ekrana baktım ve [Fabio'nun] kaza yaptığını gördüm, yani rakibim olmadığını biliyordum."

"Yarışta herhangi bir hata yapmamak çok önemliydi çünkü Fabio şanssızdı ve bize kaybettiğimiz puanları geri alabilmemiz için büyük bir fırsat verdi."

"Yarışı bitirebilmek çok önemliydi. Enea'nın bana çok yakın olduğunu gördüğümde sadece rahat olmaya ve sakin kalmaya çalıştım, beni geçerse risk almayacağımı düşündüm - sadece yarışı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyordum."

"Eğer hata yaptığını görseydim karşı atak denerdim, ancak herhangi bir hata yapmadı, dolayısıyla sonuçtan memnunum. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve bu sayede diğerlerine kıyasla büyük bir fark yarattık." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, farkı 30 puana indirdiği San Marino GP'sinin ardından, ancak Quartararo'nun en az 10 puan gerisine düştüğünde şampiyonluğu düşünmeye başlayacağını söylemişti.

Şimdi bu olasılık gerçekleştiğine göre Bagnaia artık kendisini bir şampiyonluk adayı olarak göreceğini ama yine de bunun üzerinde fazla durmamaya çalışacağını söylüyor.

İtalyan sürücü, "Elbette artık daha yakınız, bu açık. 10 puan, sezon başından bu yana [şampiyona lideriyle] aramdaki en düşük fark."

"Bu yüzden elbette şampiyonluğu düşünmeye çalışacağım ama çok fazla değil. Sadece işimi düşüneceğim.

"Japonya'da kolay bir yarış geçirmeyeceğimizin farkındayım. Motosikletimizi test etmek ve geliştirmek için daha az zamanımız olacak, diğer motosikletlere kıyasla hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz."

"Ancak çok rekabetçi olabileceğimize eminim. Sadece şu anda yaptığımızı yapacağım; çalışmaya ve yarışları alışık olduğumuz şekilde bitirmeye çalışacağım." dedi.