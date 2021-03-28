Bagnaia: "Quartararo'nun ilk MotoGP galibiyetini tekrarlamak mümkün değil"

Bagnaia, Ducati fabrika takımı sürücüsü olarak ilk yarışında pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve 1:52.772 ile tur rekorunu da eline geçirdi.

İtalyan sürücünün testlerdeki performansı, kendisini yarışın favorilerinden birisi haline getirdi ancak Quartararo'nun geçen yıl Jerez'de kazandığı ilk MotoGP zaferinde olduğu gibi, baskın bir performans göstermesinin zor olduğunu düşünüyor.

Quartararo gibi pole pozisyonundan başlayıp, baskın şekilde kazanıp kazanamayacağı sorusuna İtalyan sürücü, "Bunu bu şekilde yapmak isterdim ama bunun mümkün olmayacağını düşünüyorum."

"İlk beş-altı turda arayı açmak istersem, belki bunu başarabilirim. Fakat yarışı 15. veya 16. sırada tamamlarım çünkü lastiklerim biter."

"Bu yeni sayfaya başlamanın en iyi yolu pole pozisyonuydu ve yeni takımla ilk yarışa pole pozisyonundan başlayacağım için mutluyum."

“Geçen yıl Misano'da son virajda piste dışına çıktığım için bunu kaçırmıştım. Bugün de 15. virajda yine pist dışına çıkmaya çok yakındım."

"Bu yüzden çok mutluyum ama kesinlikle bir şampiyonluk kazanmak kadar önemli bir şey değil." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha fabrika takımı sürücüleri Quartararo ve Maverick Vinales ikinci ve üçüncü olurken, Valentino Rossi Petronas SRT M1 ile dördüncü oldu. Bu, Ducati sürücüsünün etrafında Yamaha sürücülerinin olduğu anlamına geliyor.

Hepsi de Bagnaia’nın beşinci olan takım arkadaşı Jack Miller’ı geçmeyi başardılar ve pek çoğu Avustralyalı sürücünün cumartesi günü pole pozisyonu için ana tehdit olacağını düşünmüştü.

Ancak yarış temposuna ve Ducati'nin düzlüklerdeki hızına güvenen Miller, beşincilikten yükselme konusunda o kadar da stresli görünmüyor.

Miller, "Bence beşincilik benim için nispeten iyi bir yer. Başlangıçta Ducati roketiyle beraber ilk viraja geldiğimizde kesinlikle ilk ikide olacağım ve evet, üzerimde çok fazla baskı yok."

"Performansımdan oldukça memnunum. Yine tur rekorunun altına indim ve ikinci lastik setiyle her şeyi bir araya getiremedim."

"Yarış yarın olacak ve harika bir konumdayız. Yani söylenecek pek bir şey yok."

"Beni yanlış anlamayın, kesinlikle daha fazlasını isterdim. Fakat hayal kırıklığına uğramadım. Eğer dördüncü çizgide bir pozisyonda olsam hayal kırıklığı yaşardım."

“İkinci çizgideyim, tur rekorunun altındayım ve çok fazla şey yaptığımı hissediyorum."

"Sanırım yakıt deposunda daha fazla yakıt vardı ve bu da beni yarış için daha da heyecanlandırıyor." dedi.