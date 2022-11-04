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MotoGP / Valencia GP Haberler

Bagnaia: "Puan farkı 23 olabilir fakat rahat değilim"

MotoGP şampiyona lideri Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo ile arasındaki 23 puanlık farka rağmen bu hafta sonu yapılacak sezon finali öncesinde rahat olmadığını söyledi.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Bagnaia: "Puan farkı 23 olabilir fakat rahat değilim"
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Bagnaia, Malezya'daki bir önceki yarışı kazandı ve Quartararo'nun o yarışı üçüncü bitirmesiyle, ikili arasındaki puan farkı 23'e çıktı.

Sepang yarışından sonra daha rahat olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bagnaia şunları söyledi: "Tüm içtenliğimle söylüyorum, hayır. Hâlâ [Quartararo'nun şampiyonluğu için] bir olasılık var. Bu yüzden zorlamaya devam etmeliyiz."

"Bu hafta sonu akıllı ve zeki olmak çok önemli olacak çünkü Fabio'ya kıyasla daha iyi bir yerde olsak da işi tamamlamak zorundayız."

"Bu yüzden maksimum konsantrasyonla çalışmalı, her zamanki gibi hafta sonuna odaklanmalı ve işi mümkün olan en iyi şekilde bitirmeye çalışmalıyım."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia geçen yıl Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışı kazanmış, Pramac sürücüsü Jorge Martin ve Bagnaia'nın takım arkadaşı Jack Miller podyumu tamamlamıştı.

Pistin takım için iyi bir yer olduğunu kabul eden Bagnaia, MotoGP'nin "sürprizlerle dolu bir dünya" olduğunu ve takımıyla "her zamanki gibi çalışmayı" hedeflediğini vurguladı.

Ducati sürücüsü, "Bu, bizim için oldukça iyi bir pist. Bu yılın motosikleti yol tutuş açısından çok rekabetçi, bu yüzden geçen yıla kıyasla iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Ancak MotoGP'nin sürprizlerle dolu bir dünya olduğunu ve her zaman bir şeyler olabileceğini biliyoruz. Fakat asıl amacımız her zamanki gibi çalışmak, her zamanki gibi rekabetçi olmaya odaklanmak ve üst sıralar için mücadele etmek olacak." dedi.

Bagnaia bu hafta sonu padokta dokuz kez dünya şampiyonu ve VR46 Rider Academy mentoru Valentino Rossi'nin de desteğine sahip olacak.

Bagnaia, Rossi'nin bu hafta sonu yanında olmasının "harika bir şey" olduğunu söyledi ve ekledi: "Vale'nin bizimle olması çok yardımcı olabilir çünkü hem benimle hem de akademideki diğer tüm sürücülerle birlikte olması güzel bir şey."

"Durumu çok iyi biliyor, şu anda nasıl hissettiğimi çok iyi biliyor, bu yüzden [onun] pistte olması bana büyük destek veriyor."

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