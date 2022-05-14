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MotoGP / Fransa GP Haberler

Bagnaia: "Pole pozisyonu için motosiklet ayarları üzerinde biraz kumar oynadık"

Ducati sürücüsü ve Fransa GP pole pozisyonu sahibi Francesco Bagnaia, sıralama turlarındaki başarısının anahtarının "motosiklet ayarlarında oynadıkları bir kumar" olduğunu söylüyor

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bagnaia: "Pole pozisyonu için motosiklet ayarları üzerinde biraz kumar oynadık"
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İtalyan sürücü Cumartesi günü çok iyi bir iş çıkardı ve tur rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Bu Ducati'nin Le Mans'taki ilk pole pozisyonu olurken, Bagnaia arka arkaya ikinci pole pozisyonunu elde etti. Takım arkadaşı Jack Miller ise yalnızca 0.069 saniye farkla ikinci sırada yer aldı.

4. antrenman seansının son 30 dakikasında motosikleti durdurmakta "epey zorlandığı" için pole mücadelesinde olmayı beklemeyen Bagnaia, ekip şefi ve Ohlins süspansiyon teknisyeni ile motosiklet ayarları konusunda "bir kumar oynadıklarını" ve başarılı olduklarını söyledi. 

Bagnaia, "Bu sabah oldukça mutluydum ama hava soğuk olduğunda bu pistte hızlı gitmek daha kolay."

"Öğleden sonra, 4. antrenman seansında pole pozisyonu mücadelesi verip veremeyeceğimden emin değildim çünkü çok zorlanıyordum. En büyük sorun ise motosikleti durdurmaktı."

"Ardından sıralama turlarında ekip şefim ve Ohlins teknisyenim ile motosiklet ayarları üstünde bir kumar oynadık çünkü kendimi iyi hissetmiyordum."

"Fakat bu küçük değişiklikten sonra yeniden harika hissetmeye başladım. Yol tutuşu daha iyiydi, motosikleti daha iyi durdurabildim."

“Son olarak, hissiyat harikaydı. Bu yüzden pole pozisyonu için mutluyum, bana yardımı dokunan bir şey bulabildiğimiz için daha da mutluyum. Yarınki yarışa hazırız." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İki hafta önce Jerez'de olduğu gibi, bir kez daha Fabio Quartararo ile kafa kafaya mücadele etmeyi bekleyen Bagnaia, yağmur ihtimaline karşın temkinli olduğunu da ekliyor

Bagnaia, "Mağlup etmemiz gereken kişi kesinlikle Fabio, ancak sıralama turlarında yaptığımız bu değişikliğin ardından artık daha yakınız."

"Ama şimdiden konuşmak zor. Tahminler yarın yağmur yağacağını söylüyor, umarım böyle olmaz."

"İyi başlarsam ve pist kuruysa, en baştan zorlamaya ve iyi bir fark yaratmaya çalışacağım."

“Ama pist ıslanırsa ortaya bambaşka bir hikaye çıkacak. Başlangıçta istediğiniz gibi zorlayamıyorsunuz, durumu daha da fazla kontrol altında tutmanız gerekiyor. Her şey tamamen farklı olabilir." dedi.

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