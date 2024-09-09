Bagnaia: "Pazar günkü ikincilik, şampiyonada bize büyük avantaj sağladı"

Bagnaia, Barselona'daki büyük kazadan sadece bir hafta sonra Misano'da ikinci sıradan podyuma çıkmayı başardı ve şampiyonluk rakibi Martin ile aralarındaki farkı 7'ye indirdi.

Pramac'tan Martin, ikinci sırada ilerlerken kısa süreli yağmurun hissedildiği anda pite girmek gibi yanlış bir karar verdi ve yarışı ancak 15. sırada tamamlayabildi.

Misano'daki yarışın ardından Bagnaia, "Bu bir zafer değil ama yine de harika bir sonuç."

"Her zaman kazanmak istesem de bugünkü ikincilik şampiyona açısından büyük bir sonuçtu."

"Cumartesi günü elimdeki fırsatı kaçırdım ama pazar günü elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia ayrıca Aragon'da geçirdiği ağır kazanın ardından zor zamanlar geçirse de çalışmalarının sonucunu aldığını söylüyor.

"Aragon'dan sonra gerçekten zor bir pazartesi günü geçirmiştim."

"Fazla bir şey yapamıyordum ve çok fazla ağrım vardı. Ekibim ve fizyoterapistimle çok çalıştık ve sonunda harika bir iş çıkardılar. Yaptıklarımızla gurur duyuyorum."

Marc Marquez'in üst üste ikinci galibiyeti, dört Ducati sürücüsünün (Martin, Bagnaia, Marquez ve Bastianini) aralarındaki puan farkının sadece 62 olduğu anlamına geliyor.

Bagnaia, rakipleri için, "Onların ve motosikletlerinin potansiyelini biliyorum. Matematiksel olarak şansınız olduğu sürece kendinize inanmanız gerekir." dedi.