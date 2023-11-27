Bagnaia: "Pazar günleri biz hep daha hızlıydık, bu şampiyonluğu hak ettik"

MotoGP'nin son yarışa kadar taşınan şampiyonluk mücadelesi Valensiya'da son buldu ve Bagnaia, bu sezonki 7. zaferini alarak üst üste 2. premier sınıf şampiyonluğuna uzandı. Toplamda ise Moto2 şampiyonluğuyla da birlikte 3. dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu.

MotoGP dönemine geçildiğinden bu yana sadece Valentino Rossi ve Marc Marquez üst üste 2 kez şampiyon olabilmişlerdi, bu efsanelerin yanına Bagnaia'nın da adı eklenmiş oldu ama Ducati sürücüsü bu şampiyonluk için fazlasıyla çalışmak zorunda kaldı.

İtalyan sürücü, Arjantin ve Amerika'daki kazaların ardından toparlanmış ve sezonun orta noktasına doğru geldiğimizde, Avusturya'da puan farkını 62'ye kadar çıkarmıştı. Ancak sonrasında momentum Bagnaia'dan tamamen kaydı ve Martin'in tarafına geçti.

Bagnaia, Barselona'da neredeyse sezonunu hatta kariyerinin bitirebilecek bir kaza geçirdi ve Martin'in de inanılmaz form tutmasıyla mücadele kızıştı. Fabrika Ducati sürücüsü, Barselona'daki kazasından sonra sakat sakat yarıştı ve son hafta sonuna 21 puan önde girdi. Pazar günkü yarış öncesinde ise puan farkı 14'e inmişti.

Martin'in yarışta düşmesiyle daha yarış bitmeden Bagnaia'nın şampiyonluğu resmileşmiş olsa da Bagnaia, "Martin yarışı dışı" tabelasını görmediği için yarış boyunca Martin'in 4. sırada olduğunu düşünmüş.

Buna rağmen baskıyı çok iyi yöneten ve hata yapmayan Bagnaia, yarışı kazandı ve şampiyonluğu kazanmış oldu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Yarışın ardından Sky mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Bagnaia, 2022'deki sezon finaline kıyasla çok daha rahat hissettiğini söylüyor.

"Güzel olan şey şampiyonluğa yarışı kazanarak ulaşmış olmam, her zaman bunun hayalini kurardım ve bugün bunu başardık. Dün orta lastiği kullanmış olmamız bizi bugün biraz zor bir duruma soktu ama bugün ne yapmamız gerektiğini biliyorduk ve geçen yıla kıyasla çok daha rahattım."

"Aslında geçen yıl daha büyük bir puan avantajıyla Valensiya'ya gelmiştik çünkü Fabio'nun [Quartararo] 23 puan önündeydim ve o yarışı kazansaydı bile 14. sıra yeterli olacaktı. Bu yıla kıyasla daha avantajlı olmama rağmen geçen yıl çok fazla baskı hissettim ve çok kötüydü."

"Bugün ise mücadeleye çok daha hazırdım çünkü Pazar günleri çok daha iyi olduğumuzu biliyordum. Şimdi gelecek yıl için yeni bir şeyler yapmamız gerek çünkü her yıl böyle son yarışa gidemeyiz!"

"Yarışa ilk sıradan başladım ve öndeydim, sonrasında lastiklerimin pek iyi olmadığını hissettim ve KTM'lerin beni geçmesine izin verdim ve onların arkasında özellikle de ön lastik sıcaklığını artırdım."

"Normal bir yarış geçirdim ve yarışıma odaklandım, bu da şampiyona hakkında çok fazla düşünmememi sağladı."

"Son 5 tur biraz korktum çünkü hava soğuktu ve sert ön lastiğimden korkuyordum. Özellikle de Miller kaza yaptığında işlerin biraz zorlaşacağını fark ettim ama her şey yolunda gitti ve kazandık."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Bahsettiğimiz gibi Bagnaia'nın sezonunu birkaç bölüme ayıracak olsak Barselona'daki kaza ve sonrası, bu bölümlerden biri olurdu.

Bagnaia, bu kaza yüzünden "patlayıcılığını" kaybettiğini söylese de yine de durumu iyi yönettiğini düşünüyor.

"Bazen farkında olmasam bile o kaza beni yavaşlatıyordu. Misano'da bu durum biraz daha belliydi çünkü dizimi oynatamıyordum, ona rağmen iyi bir sonuç aldım. Sonraki yarışlarda ise ne zaman time attack (zaman turu) yapsam motosikleti eskisi gibi zorlayamıyordum."

"Buna rağmen birçok podyum aldım, sadece kaza yaptığım Hindistan yarışında podyumda olamadım. Yani Pazar günleri hep istikrarlıydık ve rekabetçiydik. Cumartesi günleri ise eskiye kıyasla patlayıcılık kısmında daha eksiktim."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Bagnaia, böylesine sıkı bir mücadelenin ardından şampiyonluğu kaybetseydi; bu durumun kendisinde ağır bir üzüntü yaratacağını da kabul ediyor.

"Motosikletimde 1 numara yer alırken ve böylesine bir sezon geçirmişken şampiyonluğu kaybetseydik kesinlikle fazlasıyla üzülürdüm."

"Tüm sezon boyunca şampiyona lideri bendim, sadece Arjantin ve Austin'deki kazaların ardından Bezzecchi liderliğe yükseldi ve ardından yine ben zirvedeydim, sezon sonuna kadar da öyle kaldı."

"Pazar günleri biz hep en güçlüsüydük ve bu şampiyonluğu hak ettik. Çok mutluyum."