Bagnaia: "Tüm ağrılarıma rağmen yarıştan çekilmeyi düşünmedim"

Barselona'da başından ciddi bir kaza geçen Bagnaia, kuvvetli bir highside'ın ardından bacağının Brad Binder'ın motosikletinin altında kalması nedeniyle büyük tehlike atlattı.

Şans eseri büyük bir sakatlık geçirmeyen Bagnaia çok hızlı bir şekilde taburcu oldu ve bir sonraki hafta Misano'da piste çıkabildi.

Epey yorulduğu ve istediği tempoyu tutturamadığı görülen Bagnaia'nın yine de çok iyi bir performans sergilediği söylenebilir, kendisi hem sprint yarışını, hem de ana yarışı üçüncü tamamlayarak podyuma çıktı.

Ana yarıştan sonra enerjisi tükenen ve motosikletten inmekte zorlanan Bagnaia, buna rağmen yarışı bırakmayı bir an bile düşünmediğini söylüyor.

Bagnaia, "Yarıştan çekilmeyi hiç düşünmedim.

"Moto3'teki ilk yıllarımda Team Italia'dayken daha fazla zorlanıyordum, o zamanlar yarıştan çekilme riski daha fazlaydı."

"Ancak yarış için ne beklemem gerektiğini biliyordum ve yarışa hazır olmak için antrenörümle ve fizyoterapistimle tıbbi açıdan çok çalıştım." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

VR46 Ducati'den Marco Bezzecchi de Barselona'da Enea Bastianini'nin yol açtığı 1. Viraj kazasında elini incittikten sonra Misano'da sakat haliyle yarıştı.

Her iki yarışı da ikinci tamamlayan Bezzecchi, sakatlığın ufak olmasına rağmen acı verdiğini itiraf etmekte.

Bezzecchi, "Harika bir hafta sonuydu."

"İyi bir yarış çıkarabileceğim Barselona'daki kazadan sonra yaşadığım tüm sıkıntılara rağmen sonra buraya gelmek ve çok şey beklemek zordu."

"Elimden gelenin en iyisini yapmak için evde çok çalıştım. Sakatlığım çılgınca bir şey olmasa da çok fazla acı verdiğini söylemeliyim."

"Nedenini bilmiyorum, bu yüzden çok zordu. Taraftarlara bir zafer yaşatmak için her şeyimi ortaya koydum ama bu mümkün olmadı."

"Jorge [Martin, galip] harikaydı ve benim yapabileceğim maksimum şey buydu. Bu yüzden çok mutlu olmalı ve yaptığım şeyden gurur duymalıyım." dedi.